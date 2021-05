El Copo. Caos

Los estados de alarma, excepción y sitio son los tres regímenes de excepción contemplados en el artículo 116 de la Constitución española de 1978 que otorgan poderes excepcionales a las autoridades civiles o militares de España para poder afrontar situaciones extraordinarias y graves.

De ellos, solamente el de “alarma” se ha activado en nuestro país, y lo ha hecho en dos ocasiones: la primera, con motivo de la huelga de controladores de vuelo, tuvo lugar a finales de 2010 y la segunda, finalizada hace un par de noches, con motivo de la pandemia que padecemos a causa de la covid-19.

En estos momentos, o sea, cuando estoy tecleando estas líneas o ustedes pueden estar leyéndolas, España se encuentra en un caos social, político y pandémico del que será difícil salir a no ser que nuestros gobiernos -central y autonómicos- sean capaces de olvidar intereses partidarios y remen todos en una misma dirección: la cordura.

Y no me refiero a la triste algarabía que ha tenido lugar en las principales ciudades de nuestro país -y en las que no sabemos- que los más “positivos” podrían achacar a un estado de ansias de libertad mal entendida, sino al caos operativo, policial y legal que impera en estos instantes en nuestro país a causa de las diecisiete comunidades políticas, administrativas y judiciales que parecen no gobernar el territorio español sin la sombra alargada del poder central.

Hoy, tal vez ayer, estoy confuso, el presidente Pedro Sánchez se ha dirigido indirectamente a la nación afirmando que ahora no es el momento de estado de alarma, sino de vacunar, vacunar y vacunar hasta llegar a un total del 70% de la población que pueda asegurar la inmunización del colectivo nacional.

Mientras eso pasa, si es que pasa, cada Comunidad va “tirando” como pueda, y así el presidente de Andalucía se encuentra con un lote de vacunas AstraZeneca que no sabe, o no se atreve, qué hacer con él; otro califa pide el “toque de queda” y su tribunal de Justicia le hace la peseta o no, según le dé.

Estamos en manos de las tribus; y eso no es bueno.