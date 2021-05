El Copo. Más que una victoria (I)

La victoria de Isabel Díaz Ayuso, en las elecciones a presidir la comunidad de Madrid, da para escribir un semanario de “copos”, o sea, que este hecho no se puede despachar en poco más de trescientas palabras.

Sirva como ejemplo el “adiós” de Pablo Iglesias a la política de partidos para dedicarse a la enseñanza y a cuestiones mediáticas.

Toda persona tiene derecho a ser creída, al tiempo que todos gozamos al mismo tiempo de dudar de ello; un servidor se apunta, por “perro” viejo a esta segunda posibilidad.

Iglesias, como exvicepresidente del gobierno de España, tiene derecho a percibir el 80% de su sueldo, o sea, 63.796 euros anuales durante el tiempo que ha ocupado su cargo; no sé, si es mucho o poco, pero si lo es lo suficiente para no pasar penurias mientras vuelve -o no- a la Universidad, monta con Roures un tinglado televisivo o se marcha a Venezuela y alrededores para concienciar a los pueblos hispanos.

Claro que si tomase posesión de su acta como “comunero” de Madrid, dejaría de percibir el montón de euros que describía en el anterior párrafo; si a esto le añadimos que Julio Rodríguez -ex Jefe de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire- podría incorporarse a la Asamblea de Madrid y ocupar la vacante de Pablo; sería una buena obra porque el tal Julio, presentado en dos ocasiones -Zaragoza y Almería- como candidato al Congreso de los Diputados, no consiguió escaño.

De manera que tampoco el personal malintencionado tiene derecho a juzgar, de forma precipitada, al ex todopoderoso que iba a “asaltar los cielos”.

Es una pena que pequeños detalles como este que narro, puedan quedar nublados por el incuestionable triunfo de la heroína madrileña, Isabel Ayuso, que hoy ocupa todo el espacio de la prensa nacional y buena parte de la internacional.