El atleta alhaurino Salvador García se proclama campeón de Andalucía de Pruebas Combinadas Sub-16

El atleta Salvador García, de Alhaurín de la Torre, se ha subido este fin de semana a lo más alto del podiúm al proclamarse campeón de Andalucía de Pruebas Combinadas Octalón Sub-16. La gran cita deportiva ha tenido lugar durante las jornadas del sábado y del domingo en Andújar.

Durante la primera jornada, el joven del club de Atletismo Nerja hizo cuatro pruebas que le llevaron a sumar 2597 puntos: 100 Velocidad (12,31 seg.), Peso (12.53 m.), Salto de Altura (1.75 m.) y Disco (42.75 m.). En estas dos últimas, concretamente, mejoró su propia marca.

Ya el domingo, partiendo con una ventaja de más de 700 puntos respecto al segundo clasificado, el alhaurino realizó las cuatro pruebas restantes del campeonato:

100 Vallas (15.31 seg.), Pértiga (2.90 m.), Jabalina (37.27 m.) y 1000 m. (3:14.27), mejorando su marca en las tres primeras.

Con un total de 4676 puntos, el atleta se ha hecho con el triunfo autónomico, superando al subcampeón en más de 1200 puntos y quedando a tan solo 12 del récord de Andalucía. Esta marca lo pone el primero de España para el campeonato nacional y este oro se suma así a su amplio palmarés, al proclamarse recientemente subcampeón de España y de Andalucía Sub-16 en Pista Cubierta.

No obstante, estos no han sido los únicos triunfos en 2021. Este año también se ha proclamado subcampeón de España y de Andalucía en Pista Cubierta y se ha hecho con el bronce en Disco en el Campeonato de Andalucía de Lanzamientos. La edil de Deportes, María del Mar Martínez, ha felicitado, una vez más, ha felicitado a Salvador por su nuevo título. "Nuestra joven promesa del atletismo es garantía de éxito y no hay campeonato que se le resista. Sus éxitos son fruto de su esfuerzo y constancia y por eso estoy segura de que seguirá triunfando en el futuro”, ha destacado.