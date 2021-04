El alhaurino Álex Ruiz, junto a su compañero Stupaczuk, se proclama subcampeón de la Estrella Damm Alicante Open 2021

Ha sido la segunda final consecutiva de la temporada para el alhaurino Álex Ruiz y Franco Stupaczuk. Ayer, la pareja número seis en el ranking, rozó la ansiada victoria de la Estrella Damm Alicante Open 2021 en la World Pádel Tour en una final de infarto frente a Juan Lebrón y Alejandro Galán. La gran cita deportiva tuvo lugar en el Centro de Tecnificación de Alicante.

Tras no marcar en la primera manga (6-0), Álex y Stupa inauguraron su casillero con el 1-1 en su primer saque de la segunda manga, recuperando así la confianza con una defensa mucho más precisa a lo largo de todo el set. Aún así, sus rivales vencieron (6-4) proclamándose Álex y Stupa subcampeones. Tal como ha explicado el alhaurino, la valoración de la competición es muy positiva al haber ganado esta semana partidos muy duros para llegar hasta aquí como la semifinal del sábado frente a Arturo Coello y Miguel Lamperti. “Aunque la final no ha sido fácil, hemos estado luchando en todo momento frente a la pareja número 1 del mundo. A pesar de que en el primer set tuvimos errores no forzados que nos penalizó, en el segundo set tuvimos dos bolas de break que podrían haber cambiado el rumbo del partido. Además, seguimos afianzándonos como pareja al estar creando un vinculo muy bueno”.

El primer edil, Joaquín Villanova y la concejala de Deportes, María del Mar Martínez han querido felicitar al deportista alhaurino por su nuevo triunfo. “La humildad y la constancia siempre acompañan a Álex allá donde va. Estamos seguros de que junto a su pareja seguirán dando que hablar en la World Pádel Tour”, ha destacado Martínez. Asimismo, le ha deseado suerte para su próxima cita que será la Cupra Vigo Open 2021, que se celebrará el 6 de mayo.