Alhaurín de la Torre estará en la Final Four del baloncesto femenino para ascender de categoría

El baloncesto de Alhaurín de la Torre estará representando en la Final Four de la competición femenina para lograr el ascenso a la LF2 la próxima temporada. Así lo rubricaron este sábado las chicas del Asisa, el equipo integrado en el seno del C. B. Alhaurín de la Torre (CBAT), con un gran partido de vuelta del Play Off de 1º Nacional frente al DKV Jerez. El conjunto local se impuso por 81-53 en el Pabellón Blas Infante, donde acudieron el alcalde, Joaquín Villanova, y la concejala de Deportes, María del Mar Martínez.

La cita se celebró con un público reducido (300 espectadores), pero que acudió entusiasmado para apoyar a las jugadoras alhaurinas. En todo momento se respetaron las restricciones de aforo y las medidas higiénico-sanitarias que establecen las autoridades para este tipo de enfrentamientos, conforme a los protocolos fijados por las autoridades y las federaciones deportivas.

El partido pudo seguirse en directo por las redes sociales del club. En el descanso, el regidor y la edil de Deportes quisieron hacer entrega de unas camisetas a los jugadores del equipo junior del club, categoría que se ha clasificado recientemente para el Campeonato de Andalucía. También aprovecharon para felicitar a las jugadoras del Asisa por su gran partido que realizaron.

El Asisa ya acudía con la importante renta de 27 puntos lograda en el partido de ida, y en Alhaurín de la Torre volvió a demostrar su superioridad. El único sabor agridulce fue la posible lesión de Poki Ortega, que sufrió un percance en su rodilla. Las locales dominaron de principio a fin en un partido que sirvió para corroborar el buen estado de forma de las de Francis Tomé. Al igual que en la ida, las jerezanas no dejaron de luchar, haciendo que por ambas partes se mantuviera la tensión a pesar del marcador.

Es destacable que tanto en en el DKV como en el Asisa todas las jugadoras participaron de forma muy homogénea en este play off. Por parte del CBAT, Eva Cases, en su primer partido en Alhaurín, anotó 16 puntos, Inés Botella 11; Carmen Ortiz, en su fenomenal regresa, logró 10 puntos; Paula Tello 9, Mery López 8, Sandra Pérez 6, Lorena Liñán 4, Carmen Ramírez 4, Ana García, 4, Ester Sintes 4, Ana Moyano 3 y Poki Ortega 2.

La doctora Sandra Pérez, carismática jugadora del Asisa, se despidió del equipo, ya que por motivos profesionales vivirá lejos de Málaga y no podrá participar en la final a cuatro y posible fase de ascenso. El club quiso agradecerle su implicación en estas temporadas tan difíciles y expresarle “con el maximo cariño” que sus puertas “siempre estarán abiertas para Sandra”.

En la jornada de sábado junto al Asisa también se clasificó el Náutico de Sevilla en su eliminatoria ante Huelva y en la mañana de este domingo saldrán los otros dos clasificados: Maristas de Córdoba o Granada G+B; y el ganador entre Unicaja y Agustinos Granada. De este último cruce saldrá el enfrentamiento con las alhaurinas, aunque, según informó el CBAT, sería el equipo granadino el que se clasifique conforme a las bases de la competición, ya que el Unicaja, al ser filial, no debería optar al ascenso a la LF2, donde actualmente milita su primer equipo femenino.

Una vez se dispute el resto de la jornada del play off y en función de los resultados y de los clubes solicitantes, la Federación Andaluza de Baloncesto determinará la sede donde se disputará la Final Four de primera nacional, los próximos días 8 y 9 de mayo.

María del Mar Martínez, hizo una valoración muy positiva del encuentro, resaltando en especial el esfuerzo y el nivel de todas las jugadoras. Además, destacó que había sido un choque muy emocionante y que si seguían así, conseguirían muchos logros. Por último, recalcó que hay que seguir apostando por el baloncesto, ya que el deporte es necesario para promover valores y mantener un estilo de vida saludable.