Éxito rotundo del Campeonato Provincial por Edades de Ajedrez 2021 celebrado en Alhaurín de la Torre

Durante el fin de semana, el Pabellón El Limón ha acogido el Campeonato Provincial por Edades de Ajedrez 2021. Casi 150 niños y niñas han participado en este torneo, para el que se han tenido en cuenta todas las medidas higiénico-sanitarias siguiendo el protocolo de seguridad de la Federación Andaluza de Ajedrez.El sábado, los participantes recibieron una visita muy especial. El alcalde, Joaquín Villanova, y la concejala de Deportes, María del Mar Martínez, no quisieron faltar a la jornada de apertura para comprobar cómo se estaba desarrollando la competición. El torneo fue organizado por la Delegación Malagueña de la Federación Andaluza de Ajedrez, con la colaboración del Área de Deportes del Ayuntamiento y el Club de Ajedrez de Alhaurín de la Torre. En la cita ajedrecística han participado jugadores desde la categoría Sub-8 hasta la Sub-16, desarrollándose así cinco torneos simultáneos, uno por categoría. En lo que respecta al municipio, han sido 41 los participantes pertenecientes a la escuela de ajedrez de Alhaurín de la Torre habiendo jugadores alhaurinos en los cinco torneos.

Martínez, durante su visita, hizo una valoración positiva sobre el torneo, ya que la acogida ha sido muy buena. Además, apuntó que este torneo es una apuesta por el ajedrez y por la igualdad, dando cabida tanto a niños como niñas y a participantes de diferentes edades. Asimismo, aprovechó para agradecer a los 41 jugadores alhaurinos su participación y trasladar su felicitación a los cinco alhaurinos que se subieron al podium.

Y aunque lo importante era participar, el domingo por la tarde los mejores de cada categoría recogieron su trofeo. Concretamente, Víctor Peña (2° Sub 16), Alejandro Millán (3° Sub 16), Daniela Vivar (2a Sub 16), Delia Ruiz (2a Sub 10) y Mario Alarcón (3° Sub 10) pertenecen al Club de Ajedrez de Alhaurín de la Torre:

<u>Sub 8 </u>Categoría Masculina1-David Pabón2-Arturo Piorno3-Javier García

<u>Sub 8</u> Categoría Femenina1-Anna Pabón2-Sara Barea3-Alba Perea

<u>Sub 10</u> Categoría Masculina1-Danilo Fernández2-Marcos Reque3-Mario Alarcón<u></u>

<u>Sub-10</u> Categoría Femenina1-Marta Camacho2-Delia Ruiz3-Elena Carrillo

<u>Sub 12</u> Categoría Masculina1-Samuel Sánchez2-Yago Otero3-Dario Garrido

<u>Sub-12 </u>Categoría Femenina1-Celia Bueno2-Remedios Sofía Maldonado3-Ada Ángela Hernández

<u>Sub 14</u>Categoría Masculina1-Lorenzo Perea2-Juan Alberto Aguirre3-Daniel Gaspar<u></u>

<u>Sub-14</u>Categoría Femenina1-Catalina Colloridi2-Sabina Zabalisca3-Sarai Barreiro

<u>Sub 16</u>Categoría Masculina1-Germán Maldonado2-Victor Peña3-Alejandro Millán

<u>Sub-16</u>Categoría Femenina1-Nuria Gutiérrez2-Daniela Vivar3-Marta Rivas