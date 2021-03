“Málaga se ha convertido en una importante cantera de profesionales del sector del videojuego y exporta talento al mundo”

La industria del ocio electrónico está en auge y hasta se podría decir que vive en estos momentos una época dorada que no tiene visos de haber alcanzado su techo. El desarrollo de un Videojuego, más allá de los elementos palpables que cualquier aficionado percibe a simple vista -tales como personajes, tramas, escenarios, recursos visuales, etc.- implica el talento de muchos profesionales que van desde el diseño gráfico hasta la programación o la publicidad e, incluso, virtuosos de la música que, como la compositora malagueña Isabel Royán -invitada de hoy en la X Semana de la Cultura y la Ciencia del centro, ponen la melodía a estas piezas de ocio que, en algunos casos, llegan a convertirse en creaciones de culto. Royán, licenciada en Composición Musical en el Conservatorio Superior de Música de Málaga que compagina esta industria con la docencia desde 2016, y que cuenta con posgrados internacionales como el de la ‘Pacific Northwest Scoring Program’ y menciones en premios tan importantes como los ‘Jerry Goldsmith Awards’; los ‘Play Station Talents’ o el primer premio de la AEVI en la ‘Idea Game Jam 2019’ no ha dudado en valorar el talento y el potencial malagueño en este sector. “Málaga cuenta con centros de formación de primer nivel en esta industria y ya exporta profesionales a España y al mundo entero”, aseguro ante los más de dos centenares de estudiantes de ESO y Bachillerato del centro que pudieron seguir la charla en tiempo real a través de Videoconferencia.

Royán destacó esta industria como un importante nicho laboral que va a seguir demandando especialistas en los distintos campos que conforman los equipos multidisciplinares que trabajan en el desarrollo de una de estas piezas de ocio. “Tenemos gente de Bellas Artes, al igual que profesionales de Conservatorio, programadores, animadores en 3D y decenas de especialistas más. Además, por mi experiencia puedo destacar que los artistas españolas son muy valorados en el sector”, concretó.

En concreto y al referirse a su oficio, el de orquestadora y compositora, aseguró que se trata de uno de esos imprescindibles trabajos silenciosos que a priori no es tan visible como otros; pero que resulta fundamental en el producto final “porque nadie nos imaginamos un largometraje, un corto o un videojuego sin música”.

La compositora ha logrado captar la atención de unos estudiantes que, en el caso de Secundaria, se enfrentan en estos momentos al reto de desarrollar un videojuego propio organizados por grupos y en el marco de uno de los proyectos de trabajo constructivista del curso. En tono didáctico, Royán les trasladó algunas recomendaciones sobre la composición melódica, los tipos de instrumentos y su relación con escenarios o clichés; así como el imprescindible vínculo entre música y emociones.

Taller de Realidad 3D

Alumnos y equipo docente continúan con su programa de actividades culturales y científico divulgativas una vez superado el ecuador de este evento, cuya finalización tendrá lugar mañana coincidiendo con el último día lectivo del trimestre. Una de los talleres más interesantes de estas jornadas es el que ha protagonizado la ingeniera de la empresa 3D Geospace María Ángeles Fernández -estudio de ingeniería geomática- sobre ‘construcción de realidad 3D’, las salidas profesionales de estas nuevas aplicaciones y las infinitas posibilidades que ofrecen las soluciones de realidad virtual que implementan desde esta firma malagueña y que despliegan en campos tan diversos como la investigación, el turismo y el ocio, los complejos museísticos, el sector inmobiliario y decenas de sectores más. Los jóvenes de Bachillerato tuvieron además la oportunidad de desarrollar una interesante práctica de campo junto a ella, levantando una recreación tridimensional de varias dependencias del colegio usando para ello las herramientas profesionales de las que dispone la firma.

Charlas y actividades

Por otro lado, prosiguen las actividades programadas en el cartel del evento tales como las Olimpiadas Matemáticas, Debates y Literatura, Iniciativas de Educación Ambiental, Orientación Laboral y Concursos de Módulos Científicos, Mesas Redondas, Talleres de Arte, así como de Graffitis, Mindfulness y decenas de iniciativas más como la de ‘Música con Ciencia’.

Esta iniciativa pionera en el ámbito educativo andaluz cuenta con el apoyo de instituciones tan potentes como la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, la Fundación Descubre, Encuentros con la Ciencia, el Museo Andaluz de la Educación o la propia Universidad de Málaga.

Como ya es tradición, alumnos de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos, así como familias y resto de miembros de la comunidad educativa tendrán la oportunidad de disfrutar de propuestas como talleres de Yoga y Mindfulness, cocina verde y mercadillos de alimentos saludables, actividades de Robótica, documentales temáticos, Agroaula y, por supuesto, charlas dinámicas con científicos y divulgadores.