Alhaurín de la Torre ultima un plan de puesta a punto y reordenación de la red de parques infantiles

La red de parques infantiles de Alhaurín de la Torre va a ser objeto de un completo plan de mordenización y reestructuración, que va a suponer la mejora de un total de 34 instalaciones y la clausura de otras 17, en su mayoría anticuadas y que suponen un elevado coste en cuanto a su mantenimiento. La Concejalía de Servicios Operativos que dirige Prudencio J. Ruiz ha impulsado este proyecto, con la finalidad de impulsar un nuevo modelo más sostenible y que priorice la seguridad.

Para ello, se ha planteado una inversión de unos 300.000 euros, que exigirá un concurso público para contratar un servicio especializado que se encargue de estos trabajos. El objetivo es que cada barriada y distrito cuente al menos con un parque infantil totalmente moderno, completo, homologado y adaptado a la exigente normativa que regula este tipo de equipamientos.

El plan abarca la creación de varios recintos completamente nuevos, con aparatos de juego de última generación y un diseño innovador, en la línea del parque medieval de La Zambrana, que se inauguró hace un par de años. En este sentido, actualmente los Servicios Operativos trabajan en el Pinar de Taralpe y en Retamar, donde ya se ha levantado el correspondiente cercado perimetral para habilitar las zonas de juego, paseos y mobiliaro urbano. El de Ermita del Cerro, el de los Patos, Torresol o San Francisco son otros de los futuros parques que contempla este plan.

Concretamente, los equipamientos actuales que se mantienen, y donde se irá invirtiendo progresivamente en su mejora y adaptación conforme a sus necesidades son: El Cerro (c/ Alminar), plaza de la Constitución, Puerta Alhaurín (c/ Camellón), Santa Amalia, Santa Clara I (c/ Santa Eulalia), Taralpe I (avenida Finca Taralpe), Torresol (c/ Manuel Madrazo), Zambrana II (c/ Pau Casals), Zapata, Limón Alto (c/ Guindo), Jardines de Alhaurín (c/ Bahía de Málaga), avenida de la Música, Barrio Viejo, Bellavista Zambrana (c/ Montesol), Casas Blancas (c/ Ramón Gómez de la Serna), La Concordia (c/ Junco), El Alamillo (c/ Sauce), El Peñón (avenida Gran Canaria), Juan Pablo II (avda. Mar Cantábrico), La Alquería (carretera de Lauro Golf), La Zambrana (c/ Pau Casals), Parque Municipal de Los Patos (c/ La Mezquita), Parque Oriental (c/ Moriles), Peralta (c/ Maestro Quiroga), Platero II (c/ Jaramago), Retamar II (urbanización Retamar II), El Romeral (c/ Ibis), Tomillares (c/ Silvio Rodríguez), Torrealquería I (c/ Maestro Carlos Mayorga Gil), Viñagrande (avenida de Viñagrande), Zambrana baja (c/ Albufera), El Algarrobal III (c/ Ramiro de Maeztu), Carlos Mejía Godoy (c/ Los Tomillares), Vivero de Empresas.

Los parque que serán clausurados se encuentran en: c/ Ramiro de Maeztu, Manuel Machado, F. Moratín (La Legión), Juan de la Cierva (Platero I), Navegante Isidoro, Santa Clara II, plaza Mirasierra, avenida El Limón, avenida de los Ángeles (El Peñón), Virgen de la Candelaria, La Zarzuela, calle Mollina, c/ Cañete la Real, plaza Pacífico (Retamar), calle Desmond Tutu, Torrealquería II (c/ Comedias) y c/ Luis María Valtuña.

“Teníamos un modelo que era completamente inviable de mantener. Hay zonas con hasta tres y cuatro parques infantiles en un ratio de apenas 500 metros. A todo esto hay que añadir que la normativa de los parques es cambiante y cada vez más exigente, por lo que hay que reformarlos y adaptarlos cada poco tiempo, lo que es muy costoso. Vamos a tener menos parques pequeños y anticuados, pero mejores parques, seguros y totalmente homologados”, explica Prudencio J. Ruiz.

Las circunstancias derivadas de la pandemia del Covid-19 y las normas impuestas por la Junta de Andalucía, que obligan a un control y una desinfección diaria de estos espacios, ha acelerado este plan, que incluye el aprovechamiento de todos aquellos aparatos de juego, columpios y materiales en buen estado y su traslado a otros parques cuando sea necesario.

Las zonas que queden libres se utilizarán para la creación de áreas libres y recreativas, con mesas de juego, bancos y mobiliario urbano, o bien para habililtar nuevas zonas verdes o ampliar la plaza, como en el caso de la de La Legión. “Sabemos que es una medida que puede ser impopular en aquellos parques que se clausuren, pero lo hemos estudiado a fondo y hemos decidido teniendo en cuenta el interés general”, subraya Prudencio J. Ruiz, que recalca que, en cualquier caso, no quedará barriada o distrito sin su correspondiente parque moderno y con aparatos de última generación.