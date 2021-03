Las promesas malagueñas del ajedrez vuelven a Alhaurín de la Torre los días 27 y 28 de marzo

Alhaurín de la Torre será escenario por segunda vez del Campeonato de Ajedrez de Málaga por Edades, que tendrá lugar el último fin de semana de marzo, los días 27 y 28, en el Polideportivo Cubierto Municipal de El Limón, con todas las medidas anti-Covid y sin presencia de público ni invitados. La competición es puntuable para el 'ranking' andaluz y se prevé que reúna a unos 150 jugadores de cinco categorías (sub 8, sub 10, sub 12, sub 14 y sub 16). Ha sido presentada esta mañana por el alcalde, Joaquín Villanova; la concejala de Deportes, María del Mar Martínez, y Cristian Claros, presidente del Club local de Ajedrez.

La máxima competición a nivel provincial repite, por tanto, su lugar de celebración y contará con la participación de algunas de las grandes promesas malagueñas del ajedrez, entre ellas una treintena de jóvenes de Alhaurín de la Torre, donde existe “una cantera espectacular”. No en vano, es el club de la provincia con mayor número de menores federados.

Debido a las restricciones de aforo por la pandemia -solo podrán estar organizadores, jueces y jugadores, además de prensa-, todas las partidas se podrán seguir por internet, a través del canal de Youtube ‘tuprofedeajedrez’. Serán en horario de mañana y tarde, con partidas de 50 minutos (dos por la mañana y una por la tarde) y todas las garantías higiénico-sanitarias y separación de los tableros y contendientes. La entrega de premios se ha previsto para el domingo 28 a las 18,30 horas.

El campeonato es organizado por la Delegación Malagueña de la Federación Andaluza de Ajedrez, con la colaboración del Área de Deportes del Ayuntamiento, y el Club de Ajedrez de Alhaurín de la Torre. Martínez ha resaltado el trabajo que se está realizando desde el club de ajedrez con los jóvenes alhaurinos en los últimos años. “Es importante que sigamos apostando por deportes como este de una forma decidida”, ha señalado la edil, quien manifiesta su alegría por poder programar esta actividad por segundo año consecutivo -en 2020 se llevó a cabo en febrero, semanas antes de declararse el Estado de Alarma- y poder así reanudar el calendario competitivo de cantera “con toda la ilusión del mundo”.

El alcalde ha valorado el gran trabajo que se realiza desde hace años en la localidad en un deporte como el ajedrez, que ha llegado a casi 2.000 escolares de Alhaurín de la Torre a través de un ambicioso programa. Villanova también considera que esta modalidad deportiva favorece la concentración y aporta muchos beneficios en las habilidades lógico-matemáticas a temprana edad, que ayudan a un mejor rendimiento, a la larga, en el colegio.