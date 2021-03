Villanova exige a Adelante Alhaurín que deje de engañar a los vecinos sobre la depuradora

En relación al comunicado de prensa difundido por el grupo municipal de Adelante Alhaurín de la Torre sobre la ubicación prevista por la Junta de Andalucía para la futura EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) Málaga Norte, el alcalde, Joaquín Villanova, desea contestar lo siguiente:

-Los responsables de este grupo político mienten descaradamente al intentar responsabilizar a este equipo de gobierno de un proyecto que, cabe recordar, fue gestado por sus jefes de partido (Izquierda Unida) y por los del PSOE, cuando ambas formaciones estaban al frente de la Junta de Andalucía en la pasada legislatura.

-”En más de cinco años yo personalmente no he parado de pelearme con todos los partidos, incluido el mío, para sacar la depuradora de Alhaurín de la Torre, algo que por fin conseguimos, mientras que los concejales de la oposición nunca abrieron la boca cuando sus partidos estaban en la Junta por miedo a sus jefes”, asegura Villanova, que recuerda que, gracias a la presión del Ayuntamiento se consiguió ubicar la planta en el término municipal de Málaga, y no en Alhaurín como estaba previsto.

-Para el regidor es una “vergüenza” que tanto el PSOE de Alhaurín de la Torre como Adelante Alhaurín solo hayan alzado la voz contra el proyecto tras llegar el PP a la Junta, hace poco más de dos años, y después de que los sucesivos gobiernos socialistas en Andalucía acumularan decenas millones de euros en multas de la UE por falta de depuración pese a todo el dinero recaudado ello a través de un canon que “hemos venido pagando religiosamente todos los vecinos de Alhaurín de la Torre”.

-Villanova denuncia que, si fuera por estos partidos, la EDAR se ubicaría en mitad del término municipal de Alhaurín de la Torre, para perjuicio de todos los vecinos de El Romeral, Santa Amalia, Mestanza y otras muchas barriadas y fincas rurales. “Es indigno que ahora quieran aparentar que defienden los intereses de nuestros vecinos”, lamenta el primer edil.

-En este sentido, recuerda que la posición del Ayuntamiento en todos estos años ha quedado meridianamente clara después de numerosas mociones a favor de la ubicación de la depuradora como ampliación de la planta del polígono Guadalhorce en la capital, y que desde el equipo de gobierno se sigue esperando el informe técnico de la Junta que clarifique por qué no es viable esa opción.

-En cualquier caso, Villanova subraya los numerosos compromisos que se han alcanzado con la Junta para bien de los vecinos: sacarla del término municipal de Alhaurín de la Torre, alejarla lo máximo posible de las viviendas, reducir la extensión de la parcela, diseñar la depuradora con la más avanzada tecnología para reducir en todo lo posible su impacto, trasladar el tratamiento de los lodos a la planta del Guadalhorce para evitar malos olores o la depuración en terciario para el máximo aprovechamiento del agua. “Lo último que hemos conseguido es un compromiso para hacer una reforestación en masa de miles de árboles en colaboración con la Diputación para compensar lo que se pueda perder de la Vega”, ha adelantado.

-Por último, ha criticado que desde la Oposición se esté intentando “confundir y engañar a los vecinos”, quienes, ha dicho, “saben mejor que nadie nuestra postura, porque me he reunido con ellos decenas de veces, saben lo que opino, lo que he luchado, la de veces que he hablado con consejeros, con el director general y demás responsables de la Junta para que visiten aquello... Gracias a ello han estado en Mestanza Elías Bendodo, Patricia Navarro, Ana María Corredera...”. “El señor Eduardo Sáez, que es independiente, debería preguntarle a sus compañeros dónde han estado durante 12 años. Nosotros hemos actuado desde el principio, no como otros que solo ven en este proyecto puro oportunismo político para rascar un puñado de votos”, ha dicho.