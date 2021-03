El CD Colegio El Pinar consolida su liderato en Liga EBA

Con el final de la fase regular del campeonato a la vista -quedan cuatro jornadas para el inicio de la pelea por el ascenso-, el Colegio El Pinar sigue comandando la clasificación del Grupo D-A de la Liga EBA; una situación que, lejos de ser ya un espejismo, empieza a dar alas a un conjunto cada vez más seguro de sí mismo, con un grupo de jugadores empoderados que pisan el acelerador para amarrar los puntos en cada uno de los encuentros disputados, conscientes de que el capítulo definitivo de esta histórica temporada está aún por escribir. El desplazamiento de este fin de semana a la Línea de la Concepción, que saldaron los de José Caballero con una holgada victoria (52-63) en un partido que en todo momento tuvieron bajo control y en el que el capitán Luismi Moreno se salió (+21 puntos), ha servido para certificar el buen momento que vive el conjunto colegial, férreamente amarrado al primer puesto de la tabla (25 puntos; dos más que todos sus perseguidores) y con una perspectiva a la vista más que favorable de cara a este tramo final de competición regular; si bien es cierto que tanto Andújar (segundo), como Unicaja (tercero) o Almería (cuarto) y La Zubia (quinto) cuentan en su haber con uno, dos y hasta tres partidos menos; lo que evidencia la provisionalidad de la situación clasificatoria.

Sea como sea, de lo que no hay duda es del buen estado de forma con el que los pupilos de José Caballero ‘Caba’ encaran la situación y de que, puestos a elegir, es mejor mirar la tabla desde esta particular atalaya. El encuentro correspondiente a la decimoctava jornada, que a la postre fue una pugna entre los dos extremos de tabla y que llevó a la escuadra colegial a la cancha del farolillo rojo del Grupo, no tuvo gran historia. Controlado en todo momento por los visitantes con un enorme Luismi Moreno, el choque tuvo un cuarto inicial igualado, si bien es cierto que los rojillos se dosificaron a la perfección durante los periodos restantes sin tener que realizar un gran despliegue físico para mantener el partido bajo control; pisando el acelerador en los momentos en los que la situación lo requería para manejar las circunstancias de juego con solvencia. Finalmente, los puntos vinieron para Alhaurín de la Torre y empoderan a un conjunto que, pese a su condición de novato y recién ascendido, continúa mirándose en el espejo de equipo revelación, con todas las opciones abiertas de cara a lo que pueda pasar de aquí hasta la segunda quincena del mes venidero cuando tendrá lugar la última partida de esta atípica mano de cartas en una campaña marcada por la pandemia.

<u>Objetivos</u>

El técnico ‘Caba’ mostró su satisfacción por la buena proyección y el rendimiento de sus hombres llegados a este momento del campeonato. No ocultó que se encuentran en un gran momento físico; al tiempo que quiso poner de manifiesto que han logrado cumplir con los dos grandes objetivos que se trazaron al arranque de campaña: “Por un lado competir y dar la cara en todos los partidos -algo que no es fácil teniendo en cuenta que se estrenan en la categoría-; y por otro permanecer en la categoría”; un hecho que ya tienen matemáticamente en el bolsillo independientemente de lo que ocurra en los cuatro choques restantes. ‘Caba’ adelantó que las jornadas venideras van a ser complicadas dado que se enfrentan a los equipos más potentes del grupo; entre ellos Novaschool, Unicaja y los granadinos de La Zubia.