El Copo. Vacuna al canto

Dios mediante, y si el canguelo no lo impide, mañana -previa visita a Jesús el Cautivo- será inyectada en mi enclenque cuerpo la primera dosis de la vacuna Pfizer, y que sea lo que la ciencia quiera.

Me acompañará en el pinchazo de marras mi querida “Pastora”, pues lo que “Dios ha unido que no lo separe un pinchazo”.

Lógicamente -dadas mis carencias médicas y científicas- lo primero que he intentado hacer es ponerme al día en tan drástico proceder y, por ello, he navegado por los mares de internet para saber algo de tan insignificante fármaco.

No me he enterado de nada, tampoco he querido saber más de lo necesario. Lo único que ha quedado claro de tan valiente exploración es que si el monstruo Pfizer inventó en su día la viagra que consume mi amigo Pepe (omito apellido y/o apodo para no ser cruel) de “higo a breva” y que, según me cuenta, funciona aceptablemente bien, cómo no fiarme de dicha empresa farmacéutica.

Y un servidor, créanme de verdad, se fía más del mencionado Pepe y de una amiga de Fb, Amaya -que de esto sabe un rato largo- que de la famosa actriz Dolores Abril.

Aunque he sido valiente, no las tengo todas consigo. No ya porque la puedo diñar, pues esto ya es cuestión de un año arriba y poca cosa más, sino por las posibles secuelas que pueda contraer por el heroico acto; de todas ellas, me preocupan dos: la primera que me prohíban tomar mi güisqui diario y la segunda, y más importante, que mañana no pueda ver a las 21:00 la eliminación del Barça por mi Sevilla en las semifinales de la copa del Rey.

Vamos que nos vamos, y ole con ole y olé.