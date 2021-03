La Cochera Cabaret: Programación del 6 y 7 de marzo

Monólogos: Miguel Ángel Martin, sábado 6 de marzo a las 12:00 horas.

El actor malagueño, Miguel Ángel Martín, presenta «Monólogos de la nueva normalidad». El actor se hizo viral en las redes con su ‘Diario de confinamiento’ contado en pijama y su taza de café.

Tras más de 20 años de experiencia teatral en los que ha colaborado con algunas de las más importantes compañías malagueñas (Acuario Teatro, LaPili, Pata Teatro, Surterraneo, Stroke 114, etc), Miguel Ángel se vuelve viral durante el confinamiento a través de su “Diario de un Confinamiento” en el que desde su cocina, en pijama y con su taza de café, reflexionaba sobre temas cotidianos con mucho humor y un toque de ironía.

Después del confinamiento continúa con sus vídeos en sus redes, donde ha multiplicado sus seguidores, compartiendo sus particulares reflexiones sobre la nueva normalidad con miles de seguidores en todo el mundo.

Ha participado en la serie “Deudas” que prepara su emisión en Antena 3 y colabora en numerosos programas de radio y televisión.

Monólogos: Iggy Rubin, sábado 6 de marzo a las 16:00 horas.

Este madrileño empezó su carrera artística en la Universidad Politécnica de Madrid. Siempre había querido estudiar Bellas Artes, pero su familia prefirió que se dedicara a las Ciencias, así que tuvo que apuntarse al club de teatro de la Universidad para huir de la carrera a la que no quería dedicarse: Ingeniería Agrónoma.Es precisamente en el grupo de teatro donde descubre, al ganar un concurso de monólogos (2009), que quiere convertirse en cómico y poco después, junto a un amigo, se anima a enviar unos vídeos a Comedy Central pasando a formar parte del grupo de cómicos habituales de la cadena, para la que grabaría cuatro monólogos y presentaría, a partir de 2014 las pruebas de texto de cómicos.

Entre 2012 y 2017, organiza junto a Dani Piqueras, Pepón Fuentes y Denny Horror el show ‘God Save the Comedy’, un show de comedia semanal en Madrid con monólogos, canciones, sketches y artistas invitados.

Empieza a trabajar también como guionista para ‘Tres Calaveras Huecas’ – (la productora de Juan Ibañez, Damián Mollà y Jorge Marron que trabaja para ‘El Hormiguero'(Cuatro))- a quienes, además, servirá de Maestro de Ceremonias en sus shows en directo.

Abandona ‘Tres Calaveras Huecas’ poco después de incorporarse al programa ‘Yutubers’ (2015) de Comedy Central cuando, ante la marcha de David Broncano que conducía la sección ‘Los hackers’ junto a Antonio Castelo, Iggy es elegido para cubrir el hueco dejado por el humorista. Más tarde, se incorpora al programa de radio homónimo ‘Yu: No te pierdas nada’ (40 principales), donde va ganando protagonismo hasta llegar a copresentar junto a Dani Mateo y presentar la ‘Hora Yutubers’ (emitida directamente en Youtube) hasta verano de 2019, cuando el programa se muda a la emisora EuropaFM y se reestructura por completo el formato.

En 2016 es habitual del espectáculo ‘La noche canalla’ de Comedy Central, trabaja de guionista para ‘Late Motiv y se le puede ver en diferentes puntos de la península de bolos junto a Antonio Castelo, Miguel Iribar y Kako Forns.

En 2018, presenta, junto a Ignatius Farray la primera temporada del show de improvisación de El Terrat ‘La Commedia’, grabada en el Teatro Arlequín (Madrid). No era la primera vez que trabajaban juntos y, de hecho, Iggy se interpretó a sí mismo en la serie del cómico tinerfeño. la nominada a los Emmys ‘El fin de la comedia’. En verano de ese mismo año, recorre los escenarios junto a Pablo Ibarburu con su espectáculo ‘Summertime’. En el año 2019 grabó un monólogo para el programa ‘La Resistencia’ que no sentó bien a algunos sectores políticos y tras su emisión, fue retirado de la parrilla de la cadena.

Es, junto a Antonio Castelo y Miguel Campos Galán, uno de los conductores del programa ‘Comedia Perpetua’ (Cadena Ser), un pozo infinito de conocimiento sobre comedia y fan acérrimo del stand up que desde 2017 lleva recorriendo la geografía española junto a Jorge Ponce y Antonio Castelo con su show de comedia ‘Hard Party’, gira que se dará por finalizada en diciembre de 2019.

Como actor, se le ha podido ver, además, en varios cortos (‘Mucho Mega’, ‘Mirabilis’ y ‘Marte y Sombras’) y en el documental ‘Pepón es Guay’. La comedia no consigue frenar su otra vena artística, y sigue dedicándose al dibujo en secreto, sacando sus obras del baúl de vez en cuando para exponerlas ante amigos e invitados.

El Show de Samuel Moreno "Why not?", domingo 7 de marzo a las 12:00 horas.

Samuel Moreno, mago semifinalista de GOT TALENT ESPAÑA 2018, llega a La Cochera Cabaret con su espectáculo “WHY NOT?” Tras haber estado durante una temporada en el OFF de la Latina de Madrid. Why not? es un espectáculo de magia familiar que une la magia, la música, la tecnología y el humor, que te dejarán boquiabierto Un espectáculo cien por cien interactivo, donde grandes y pequeños lo pasarán en grande, un espectáculo donde la participación del público es fundamental.

Durante 60 minutos, toda la familia no parará de reírse y asombrarse. Aquí vosotros sois los protagonistas, sin vosotros el espectáculo no sería posible, ya que la interacción con el público es un factor muy importante en este show.

Se combinan tanto juegos infantiles como juegos para adultos para que el resultado sea perfecto para toda la familia. . .

La Cochera Comedy, domingo 7 de marzo a las 16:00 horas.

Nueva edición del Open Mic de la Cochera Cabaret, el micro abierto donde se encuentran monologuistas, cómicos y amantes de la Comedia en general, de la Costa del Sol y otras provincias andaluzas, que vendrán a mostrarnos sus destrezas en el humor, presentando sus textos y propuestas cómicas en los diez minutos que se les asigna para darlo todo sobre el escenario.

El evento está co-organizado y presentado por Rafa Frías y Paloma Lirola.

