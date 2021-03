El 18 de Noviembre de 1976 se produce en España el punto de inflexión del régimen autoritario salido de la guerra civil a un régimen democrático.

En matemáticas el punto de inflexión de una curva es aquel donde la curva cambia el sentido de su curvatura. Eso fue lo que ocurrió: la curvatura de la política española cambió de signo. En la fecha reseñada las Cortes franquistas se auto disolvieron, requisito imprescindible para el cambio de la estructura política de España. Así, el 15 de Junio del siguiente año, 1977, se celebran elecciones libres. Las Cámaras resultantes se erigen en Constituyentes redactando, aprobando y sometiendo a referéndum su texto que fue aprobado, mayoritariamente, por el pueblo español con una amplísima participación el 6 de Diciembre de 1978.

La Constitución del 78 consagra el llamado Estado de las Autonomías y reconoce explícitamente las llamadas Comunidades históricas aquellas que, durante la II República, habían presentado sus estatutos de autonomía dos de las cuales, fueron aprobados y al tercero no dio tiempo para su aprobación ni rechazo. Con tal discriminación se estableció, de facto, lo que dio en llamarse la España de las dos velocidades.

Los políticos andaluces no estaban de acuerdo con que Andalucía se quedara en esta ocasión, por no haber sido aprobado su Estatuto en el pasado, descolgada del proceso autonómico más rápido. Hubo manifestaciones masivas y se convocó un referéndum celebrado el 28 de Febrero de 1980 con pregunta cabalística que fue el principio del descalabro de UCD.

El SÍ fue mayoritario en todas las provincias andaluzas, excepto en Almería, donde triunfó el NO que dejaba el asunto en el aire. En tal circunstancia, con dimes y diretes de diverso signo, optaron por modificar la ley de referéndum para que el NO de una provincia no despeñara lo que había sido un SI mayoritario en el conjunto andaluz ¿Fue un fraude de ley? No lo sé, no soy jurista y me queda lejos el mundo del Derecho.

El Estatuto de Autonomía se aprobó y luego su reforma; con ellos se han regido y rigen los sucesivos gobiernos andaluces. Entre las fechas posibles para declarar el Día de la Comunidad eligieron, por su significación, el 28 de Febrero antes señalado.

El Estado de las Autonomías aunque un hecho político consolidados, es objeto de debate. Su coste que se nos dijo no sería significativo, se ha desbordado. El crecimiento del gasto es apabullante y la deuda española es indicadora de despilfarro y mala administración.

Lo que en principio se ofreció como una descentralización administrativa y acercamiento de la administración al ciudadano se ha convertido en la práctica en una federación de comunidades autónomas aunque la Constitución la prohíbe taxativamente. Los reinos de taifas facilitaron a los reinos cristianos la expulsión del Islam de España. La unificación de las coronas de Aragón y Castilla que absorbieron otros reinos cristianos de la península transformó a España y la convirtió en la rectora del mundo en más de un siglo.

Parece, por lo que sucede, que los españoles no aprendemos de nuestra Historia.