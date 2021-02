El Copo. Seguiré llorando

Todos quieren que se evapore el hálito que da vida a mi ser. Los hombres y mujeres que me rodean -que me acosan- me aconsejan que no cometa ninguna “locura”, que no haga sufrir a nadie, y nadie comprende mi “locura”.

Estoy enamorado de la vida, y quiero seguir estando enamorado de la vida con mayúsculas.

Me ven “raro”, y no quieren verme “raro”. Estar “raro” para ellos es estar abierto a la sorpresa que salta en la monótona existencia de cualquier humano.

Hace un día maravilloso; tan lindo que lo voy a vivir con intensidad de amor. Durante este día voy a desprender toda la energía que un cuerpo, en tensión de amor, puede dar.

Quiero al día y a la noche. Quiero lo concreto y lo universal. Quiero que se siga notando que estoy enamorado.

Anoche volví a llorar. No fueron dos lágrimas las que brotaron de mis cansados ojos. Fue un torrente tan fluido como silencioso. Volví a llorar por mí.

Lloré y, mientras lo hacía, comprendí lo hermoso que es llorar por amor a la vida.

Mis lágrimas me producen bienestar; apaciguan la tormenta que los hombres acosadores crean alrededor de mentiras que son verdades.

Estoy dejando correr la pluma al ritmo de mi pensamiento, y este salta de la luz a la oscuridad. Cuando se enciende la luz, todo es un lindo amanecer, una vida plena, un torrente de alegría, una búsqueda de la perla, la oveja y la dracma.

Al desvanecerse, la vida se convierte en tremenda perplejidad ante la opresión de los que dicen preocuparse y, sin embargo, duermen plácidamente en la oscuridad de sus vidas.

Es por ello que tendré que vivir los “hoy” que viva, desde la perspectiva de ser el último, o sea: ir perpetuando el instante.

Desean que finja. Seguiré llorando.