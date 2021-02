El Copo. Por los pelos

Uno, sin desearlo, va a terminar por convertirse en un experto en el abanico de temas que conforma este tenebroso mundo del “mutante bicho” que asola al planeta Tierra.

Resulta que el estudio de los expertos sobre la incidencia del coronavirus en la población se realiza los lunes y jueves, aunque diariamente se van ofreciendo datos sobre ella, la incidencia.

La “alerta roja” salta cuando el número de contagiados sobrepasa los 1.000 infectados por cada 100.habitantes.

Hace un par de días en esta “ciudad que todo lo acoge y todo lo silencia”, Málaga, llegamos a los 1.008 contagiados por la plaga vírica; fue por ello que a partir de mañana la Junta de Andalucía haya decretado el cierre, durante quince días, de toda “actividad no esencial”, en esa carencia de “esencia” destaca el cierre total de la hostelería, actividad que, según nuestros próceres, se ha convertido en la acumulación de todos los males sin mezcla de bien alguno, ni siquiera una buena cerveza.

Sin embargo, la vida -si es que esto es vida- nos depara alguna que otra sorpresa; y es que hoy los contagiados han sumado la cifra de 994, o sea, seis por debajo del umbral que marcan los expertos, y ello ocurre cuando la hostelería, esencialmente bares y restaurantes, está abierta hasta las 18.00 horas.

Pues bien, a pesar de ello se seguirá manteniendo la alerta roja que mañana, si Juanma Moreno no mete la marcha atrás, entrará en vigor y se blindarán tertulias, cafés, copas y algún que otro chopito a la plancha.

Apostaría doble contra sencillo a que mañana no oleré el cortao del Gran Vía; pero un servidor, que posee una manera muy particular de interpretar la ley, está seguro que la Junta de Andalucía se encontrará fuera de la justicia, aunque ello no implique ninguna sanción porque la normativa lo ampara.

Valiente quincena nos espera.