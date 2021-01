Alhaurín de la Torre se encuentra en cierre perimetral al estar en nivel de Alerta 4 de Grado 1

En la madrugada del sábado al domingo pasado entraron en vigor las nuevas medidas anunciadas por la Junta de Andalucía para intentar frenar esta nueva ola de Covid. Alhaurin de la Torre, tiene, a fecha de ayer, una tasa de incidencia de 637 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, es decir, 257 casos confirmados más, de los que 174 se han producido en la pasada semana. Como consecuencia de estas cifras, Alhaurín de la Torre se encuentra en nivel de Alerta 4 (Grado 1), con confinamiento perimetral, debido a que tiene una tasa de incidencia superior a los 500 casos por 100.000 habitantes. La nueva normativa y restricciones impuestas por el Gobierno andaluz estarán en vigor, en principio, hasta el 1 de febrero, si bien podrían endurecerse en unos días si sigue la negativa evolución de los contagios en nuestra Comunidad Autónoma, por consejo del Comité de Expertos.

Las medidas que están ya en vigor son muy parecidas a las que regían antes de la Navidad:

- Cierre del comercio y la hostelería a las 6 de la tarde.

- Cierre perimetral del pueblo, del que solo se podrá salir para asistencia a colegios, Universidad, servicios sanitarios, trabajos, asistencia a juicios, y en general a todas las actuaciones que sean esenciales, urgentes y no demorables.

- Se mantiene inicialmente el toque de queda entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana.

- Las reuniones podrán tener hasta un máximo de 4 personas.

- Los velatorios reducen su aforo a 6 personas dentro de las Salas y 15 en el exterior.

Ante este panorama, el Ayuntamiento ha estrenado un servicio municipal gratuito de Información sobre el Covid para asuntos relacionados con movilidad, aforos, horarios, etc.. El número es el 607891000, que funcionará de lunes a domingo de de 8 a 20 horas. Las consultas de tipo sanitario, médico o clínico han de hacerse a través del Centro de Salud. En su primera jornada de funcionamiento, este servicio ha atendido 256 llamadas. Las dudas sobre desplazamiento a otras localidades por motivos de trabajo o estudios y asistencia a colegios e institutos, han sido las consultas más repetidas. Cualquier tipo de denuncia por incumplimiento de las medidas dictadas por las autoridades sanitarias, ha de realizarse ante la Policía Local (952410800) y/o la Guardia Civil (952410008).

Igualmente, en estos próximos días verá la luz una pagina web de información municipal del Covid, en la que se ofrecerán todos los datos sobre de las tasas de contagios, medidas, teléfonos de interés, consejos, etc.

Además, mañana martes, día 19 de enero, vendrá al Polideportivo Cubierto Municipal Blas Infante de Alhaurín de la Torre una unidad móvil de cribados masivos, siguiendo los protocolos de la Consejería de Salud para estos casos. Las personas elegidas por la autoridades sanitarias, con criterios basados en edad, sexo, patologías, etc, recibirán un SMS en sus teléfonos móviles, comunicándoles el lugar y la hora de las pruebas de detección

El alcalde, Joaquín Villanova, asegura que, a pesar de estas elevadas cifras, “y no por casualidad”, Alhaurín de la Torre arroja una de las tasas más bajas de entre los municipios declarados de alto riesgo.

“En los últimos días algunos ciudadanos han sido críticos con las actividades que hemos realizado por Navidad. Esta maldita pandemia nos ha golpeado a todos y como sabéis ha destrozado el comercio, la hostelería y muchas industrias. Tratábamos con esas actuaciones, hechas todas desde la más absoluta responsabilidad y con todas las medidas de seguridad a nuestro alcance, dinamizar y animar un centro urbano que ha vivido uno de sus años más tristes que recordemos. No hubo maldad ni dejación en ello, todo lo contrario hubo mucho control y mucha colaboración de todos los vecinos, y por eso tuvimos los niveles de contagios más bajos de la comarca, pero esto ha cambiado aquí y en toda España, y en municipios que no se han hecho ninguna actividad en navidad, hoy tienen niveles de contagios de un 40% más alto que nuestro pueblo. El Ayuntamiento lo que ha desarrollado lo ha hecho como una forma de ayudar a las muchas familias de nuestros comercios, bares, restaurantes, feriantes, etc., a los que cada vez les quedan menos medios de subsistencia”, ha añadido el regidor.

Villanova, por último, quiere hacer un llamamiento público apelando a la responsabilidad individual y social para, entre todos, lograr reducir la incidencia y evitar los contagios. Es tarea de toda la ciudadanía. “Os pido a todos comprensión de las medidas tan duras que vamos a soportar en principio los próximos 15 días. Entre todos, conseguiremos vencer al virus”.