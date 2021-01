El joven Yeray Mínguez se proclama campeón provincial de Tiro Olímpico

Tras los éxitos cosechados en 2020, el nuevo año comienza con una nueva medalla para el palmarés de Yeray Mínguez. El joven alhaurino, se ha proclamado campeón provincial en el Campeonato de Málaga organizado por la Federación Andaluza de Tiro Olímpico. La prueba tuvo lugar el pasado domingo en las instalaciones del Club 222 de Arroyo de la Miel.

Tras proclamarse campeón de España Alevín de Tiro Olímpico individual y por equipos recientemente, el joven Yeray ha batido su propio récord al hacerse en esta ocasión con 214 puntos. Y aunque aún no tiene concretada la siguiente cita a causa de los aplazamientos por la pandemia, el alhaurino continúa con sus entrenamientos para seguir estando en lo más alto del pódium. "He empezado el año con buenas sensaciones así que soy muy optimista de cara a la nueva temporada. Aunque aún no sabemos si se celebrarán los campeonatos de España y Andalucía, yo seguiré preparándome para ello", comentaba el joven tirador.

La edil de Deportes, María del Mar Martínez, ha querido felicitar al joven Yeray por su nuevo éxito y ha puesto en valor su esfuerzo al compaginar sus entrenamientos con sus estudios. Asimismo, ha aprovechado la ocasión para desearle lo mejor de cara al 2021.