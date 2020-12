El Jardín Mágico de la Navidad inunda de ilusión la plaza de España hasta el 2 de enero

El Jardín Mágico de la Navidad ya ha llegado a Alhaurín de la Torre. Este espacio audiovisual y multimedia llenará de ilusión y alegría a los más pequeños de la casa, ya que podrán encontrar a sus personajes favoritos de animación como Los Minions, Peppa Pig o Bob Esponja. Este original complejo de atracciones navideñas está situado en la plaza de España, mientras que el túnel mágico se encuentra en los jardines cercano, con actividad hasta el 2 de enero.

A la inauguración del jardín mágico y del túnel de las nieves quiso acudir el alcalde, Joaquin Villanova, junto al concejal de Turismo y Fiestas, Andrés García, y otros miembros de la Corporación Municipal.

La iniciativa es otra demostración de que se puede seguir disfrutando de la Navidad, pese a la crisis sanitaria, ya que todas las actividades están organizadas de manera controlada y segura. Para la tranquilidad de los vecinos, se realizan pruebas serológicas semanalmente a las personas que forman parte de esta actividad y todo el espacio cuenta con vigilancia, aforo reducido, cita previa y numerosas medidas de seguridad, protección e higiene para prevenir problemas sanitarios.

El momento más esperado fue la llegada de Papá Noel al jardín mágico, donde numerosos niños pudieron entregarles sus cartas de deseos y transmitirle sus peticiones para Navidad. La ilusión y la magia de esta época del año no solo se apreciaba en los más pequeños, también en sus padres y otros familiares que quisieron acompañarlos y ser partícipes de sus alegrías.

Además de los personajes infantiles de las series favotritas, también la música fue la protagonista, ya que se contó con la actuación del grupo de Alhaurín de la Torre “Sonoprojet”, que abrió con la canción “All I Want for Christmas is you” , la cual puso a bailar y a cantar a todas las personas.

El Jardín Mágico podrá visitarse hasta el 2 de enero y el horario es de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.