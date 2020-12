El Pleno de Alhaurín de la Torre da luz verde a la ampliación progresiva de la plantilla de la Policía

El Pleno Extraordinario y Urgente celebrado a mediodía de ayer en formato telemático -debido a un positivo por coronavirus de un empleado municipal- aprobó por unanimidad las dos propuestas que llevaban los grupos municipales de la oposición -PSOE, Adelante Alhaurín de la Torre y dos concejalas no adscritas-. Esta resolución que sale adelante supondrá un enorme salto de calidad con vistas a la futura ampliación de la plantilla de la Policía Local. Merced al histórico acuerdo de la Corporación, el Ayuntamiento se compromete a establecer un plan plurianual de cinco años de duración hasta alcanzar una cifra óptima de agentes del cuerpo.

Además, gracias al segundo de los puntos que obtuvo luz verde, el Equipo de Gobierno adquiere el compromiso de informar permanentemente a la oposición de cuantas reuniones y encuentros se lleven a cabo con la Guardia Civil o la Subdelegación del Gobierno, a través de la Junta Local de Seguridad Ciudadana o las cumbres habituales de coordinación que se vienen manteniendo en el ámbito de las acciones municipales de lucha contra la pandemia. Del resultado de dichos foros se dará cuenta en la Comisión Municipal de Seguimiento del Covid-19 a los grupos que forman parte de la Corporación Local.

Estos históricos acuerdos se alcanzaron en mitad de un clima de máxima cordialidad, ánimo constructivo y consenso, lo cual facilitó que se acercaran posturas entre los ponentes de la moción y el Equipo de Gobierno y aquellos aceptaran las enmiendas planteadas por el propio alcalde, Joaquín Villanova.

El regidor, durante su intervención, reconoció que la situación de la plantilla no es la óptima, fundamentalmente debido a las restricciones legales, que no permiten convocar procesos de incorporación de forma regular, salvo por la tasa de reposición. Algo que desde 2012 se ha convertido en un mal endémico para todos los cuerpos de Policía Local de España. No obstante, Villanova recuerda que ahora mismo está en marcha un procedimiento por el que accederán en breve hasta seis policías -el cual lleva retraso debido a la pandemia-, mientras que confía en que en marzo puedan incorporarse otros cuatro más. Ello significará aumentar el cuerpo en un 33% a la vuelta de tres meses.

Además, confía en que la legislación autonómica de Coordinación de Policía Local permita añadir la consideración de ‘funcionario interino’ -algo que actualmente está en fase de estudio- para poder contar con más opciones de ampliar la plantilla y elevar la cifra a otros cinco agentes más.

Los partidos de la oposición agradecieron la disposición del Grupo Popular de allanar el camino a la aprobación de las propuestas, al entender urgente abordar la situación de la seguridad ciudadana en la localidad. Por su parte, el regidor felicitó al resto de grupos por exponer sus argumentos sin entrar en la batalla política ni caer en el alarmismo. Según Villanova, el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha sido y es “encomiable” y con máxima colaboración con el cuerpo municipal, y hasta se ha producido un importante descenso de la actividad delictiva en Alhaurín de la torre en el último año, aunque no por ello ha dejado de reconocer que la escasez de agentes locales había que atajarla y planificar con sentido común el incremento de la plantilla en los próximos años.

Villanova también se comprometió a recabar todos los datos actualizados, de forma oficial, sobre la evolución de la Seguridad Ciudadana en los últimos años y las dará a conocer al resto de grupos municipales y ofrecerá más información acerca de los futuros procesos selectivos. No obstante, el mandatario quiso dejar claro que en los últimos años ha reclamado varias veces al Gobierno central -tanto de Rajoy como de Sánchez- que suprimiera las restricciones legales que impedían hacer crecer las plantillas, sin que jamás atendieran su petición. “Hemos estado maniatados por la ley todo este tiempo, nunca hemos sido ajenos a los problemas que podrían producirse, pero no podíamos hacer más; jamás hemos negado la realidad. Ahora confiamos en que con estos acuerdos, con todos juntos remando en la misma dirección, consigamos de una vez por todas el objetivo de aumentar la plantilla policial, dimensionada para un municipio de 40.000 habitantes y 82 km. cuadrados”, concluye el alcalde.