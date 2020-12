Bádminton: Otra experiencia de campeonato de España

La categoría sub-13 del Club Bádminton Alhaurín de la Torre consigue de nuevo un logro no alcanzado, al participar en el Campeonato de España.

El pasado fin de semana en Benalmádena tuvo lugar el Campeonato de España sub-13, de nuevo con medidas de seguridad como test previos, no asistencia de público o distancia entre participantes. Tenían de nuevo su participación asegurada nuestros jugadores, Rocío García y Pablo Martín. Para ella su primer campeonato nacional, el segundo para él, que ya disputó hace varios años el sub-11.

En un torneo en el que se vio el muy alto nivel de unas jóvenes promesas del panorama nacional que en el futuro tendrán mucho que decir, nuestros jugadores no consiguieron en sus respectivos individuales resultados positivos más allá de una lucha y experiencia que de nuevo adquirirían. El dobles mixto volvió a ser su mejor baza, donde desplegaron por momentos un juego muy brillante que bien pudo ser de sus mejores competiciones, jugando contra parejas de toda la geografía nacional. Pese a ese gran juego por momentos, no pudieron ser lo suficientemente regulares y no pudieron acceder a los cuartos de final, cerrando un gran año 2020 en cuanto a resultados en su categoría.

Cierra así esta pareja un año en el que han conseguido ser en dobles mixto Campeones de Málaga, podio en Campeonato de Andalucía y disputar el Campeonato de España, además de buenos resultados en otras competiciones individuales y de equipo. ¡Enhorabuena!