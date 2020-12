El PSOE pide la contratación de personal que controle la entrada y salida de los centros escolares, como medida de seguridad

El Grupo Municipal Socialistas de Alhaurín de la Torre ha solicitado al Ayuntamiento la contratación de profesionales que controlen controlar la entrada y salida de los colegios del municipio para velar por la seguridad de los niños a la entrada y salida de los colegios garantizando el servicio y con el fin de reducir el riesgo de contagio.

“Estos controladores se encargarán de vigilar que se mantenga la distancia de seguridad, de que los niños y los padres lleven la mascarilla correctamente puesta, que no se formen aglomeraciones en los accesos y de que no entren personas ajenas al centro”, ha explicado la concejala socialista Patricia Alba, responsable de la moción.

“Después de mucho tiempo padres, madres y asociaciones escolares han estado pidiendo medidas para que la vuelta al curso escolar presencial fuera lo más segura posible. Sin embargo, desde la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, se han desoído estas peticiones y se ha realizado este regreso, prácticamente como si no existiera el COVID-19”, ha señalado Alba.

“A pesar de las recomendaciones sanitarias para evitar que los padres y los escolares no se agolpen a la entrada de los centros educativos las imágenes de aglomeración se suceden en no pocos colegios e institutos cuando progenitores acuden a llevarlos o recogerlos de clase”, ha indicado la edil socialista, al tiempo que ha matizado que “la sola medida de la habilitación de nuevos accesos para que niños y niñas puedan entrar sin aglomeraciones, no parece suficiente”.

“Entendemos que además del beneficio que supone para padres, madres, alumnado, profesorado y todo el personal que trabaja en los centros; es una manera de crear empleo”, ha afirmado Alba, quien ha matizado que “eso sí, la contratación se debe realizar a través de la bolsa de empleo municipal, con criterios de publicidad e igualdad”.