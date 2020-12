Las mentiras nos comen

Si un ser humano no tiene un infinito respeto a la verdad, jamás entenderá a la ética ni jamás conseguirá algún bien. Porque sencillamente la verdad (pero solo ésa alcanzada por la razón) es lo único que consigue el que funcionen bien todas las cosas que están existiendo o que existen y, además, eficazmente consigue el detener a los bocazas o a los generadores de mentiras en la sociedad. Clarísimamente es así.

El no proteger a la verdad con solo razón (o por lo menos escuchando a los que la conllevan) es lo mismo que el JUSTIFICARLO TODO, en neto mal. Nadie puede (ni tú ni decentemente nadie) desproteger a la verdad, ¡nunca!, ya que eso sería el aprobar ya todos los errores y todas las maldades-injusticias por la cara (sí, sería eso una APOLOGÍA DEL MAL y un aliento a su realización). Y una persona buena en coherencia no puede consentirlo, ni callarlo ni no luchar contra tal perverso error.

En concreto, solo cuando se conoce algo o se atiende con la racionalidad (sin más añadiduras), pues ya se sabe de la realidad y de sus verdades. Antes no; y se sabe sin que debas de tener vergüenza o miedo por ello. Éstas son algunas de ésas verdades trabajadas y desligadas de cualquier otra cosa que no sea dedicación ética y esfuerzo racional:

1/ El que no ve la maldad, jamás verá el bien (y lo disfrazará, dañando así siempre). El que no ve dónde está la oscuridad, jamás verá la luz. El que no ve el peligro o la irresponsabilidad o la mentira, jamás verá el valor o la verdad del mundo o de la vida.

2/ La sociedad se mueve o se rige solo por valores demandados, practicados y a los que se les deja espacios sociales (a cada valor se le facilita un protagonismo por fortalecerse). Pero, si los valores éticos no tienen demanda, ni práctica ni espacios (porque se les ningunea) pues, así, no se aplican sus criterios, sino otros impostores. Los valores impostores son: -Valores del halago o demagógicos. -Valores causados por el miedo (más seguridad a censuras, a represión, etc. y un creer en los salvapatrias). -Valores subliminales (de los "Medios" que te ponen tonto y los aceptas). -Valores llevados al extremo por tradiciones-costumbres (fanatismos). -Sinrazones de todo tipo o valores que se cierran a la razón o que no la priorizan.

3/ Cuando el bien (o la razón) entra a un sitio (país, sociedad, organismo, etc) parte ya del mal es desplazado y, debilitado, sale. Por lo tanto, el mal de inmediato se ve molestado, y todo eso o todos esos que viven del mal se quedan afectados, DAÑADOS, quitados de unos privilegios que tenían y, en consecuencia, se pondrán de inmediato “de víctimas” o de que se les ha faltado el respeto (por lo que ellos usarán sus poderes apaleantes contra el que creen que se los ha faltado). Por eso, sí es cierto que el bien daña al mal irremediablemente, pero solo al mal. En el fondo, la acción del bien nunca es inocua o no efectual o no dañina al mal (o a los <u>privilegios </u>de sus intereses creados). Así es, la haga quien la haga, aunque la haga Jesucristo; porque racional o éticamente la instalación del bien, en tal sitio, contexto o espacio social, afecta totalmente a la instalación total del mal ya instalada.

4/ En objetividad, a lo que en la sociedad está en confusiones o en sinrazones, solo se puede recuperar o solo se puede ayudar con la razón (a través de la razón), no con otra cosa por muy bonita o perfecta que parezca. ¡Cierto!, la RAZÓN es lo único que impide que la realidad sea manipulable; pues, el hecho de que se manipule, ya es precisamente lo que produce o desencadena millones de injusticias o sinrazones. Para la felicidad, no existe una conformidad de no felicidad. Por igual, para la razón, <u>no existe una conformidad de no razón</u>. Y, para el bien en general, no existe una conformidad-complicidad de no bien o de no razón, eso es, una conformidad de un mal cualquiera que es perfectamente evitable. Y, si no existe conformidad de sinrazón, en lógica y en bien, por obligado la razón va a justificar correctamente todo lo que en razón vea necesario. ¡Obvio!

5/ Tú no puedes honrar a todos, obedecer a todos, amar a todos, respetar a todos o, en tal irrealidad-irresponsabilidad, creer ya en todos, no, jamás en una sensatez o en la viabilidad ética; porque a cada cual haz de honrar, obedecer, amar, respetar o creer dependiendo siempre de quien sea..., si es un niño, si es un ser ejemplar, si es un ladrón, si es el diablo, si es enfermo mental o si es moribundo. Sí, las cosas como son, en la vida, las personas que van atropellando niños, perros, ancianos o que van contaminando o que mienten o que no quieren responsabilidad, etc, jamás de los jamases son respetables por sus hechos, eso es, ¡jamás en bien! Porque sensatamente <u>en la vida está lo respetable e irrebatiblemente lo irrespetable</u>, ¡y no hay que respetar lo irrespetable!

6/ La luz jamás debe ir hacia ti, sino eres tú quien (por hacer o facilitar bien) siempre debes ir hacia la luz. También, tal equivalencia a la luz (o quien la evidencia o la clarifica-objetiviza a probación de racionalidad) no es lo que debe SEGUIRTE a ti, sino eres únicamente tú quien debes SEGUIR a eso que es lo correcto dando ejemplo; ¡claro!, siempre, y cuando tú ames al bien. Dar esfuerzos de razones, dar aclaraciones, dar no complicidades con alguna sinrazón, dar compromisos con lo no corrupto, dar no engaños, dar coherencia, dar no confusiones, <u>dar el no dejar pasar ninguna mentira </u>(porque no se reproduzca en ningún sitio) es siempre el ÚNICO DAR del bien que existe. ¡Cierto!, el único que va dando a la sociedad únicamente bien, y además marca diferencias con ésos que solo van a bla-bla sin parar, utilizando "buenismos" para destruir más.

7/ Si tú no respondes a la razón (porque no quieres razón o no quieres rebatirla ni buscarla ni amarla), a eso se le llama CERRAZÓN ("volitiva" en omisión). Si tú respondes a la razón sin aceptar sus reglas, o sea, inconsecuentemente respondes sin realidad, ya eso es ALINEACIÓN (con una "voluntad mermada") o, bien, incapacidad mental (por la cual careces cierta capacidad para tenerla). La cerrazón solo se evita <u>nunca negando </u>una respuesta racional sea a quien sea (al modo de "haz el bien y no mires por quién", saliendo la equivalencia : "responde a razón y no mires a quién"); porque en tal negar, asimismo, se origina la cerrazón. La alineación solo se evita con el <u>sentido crític</u>o, en donde tú nunca te has de dejar llevar por "lo que dice algo" (moda, "medios de comunicación", línea política, literaria, etc) o por "lo que dicen", sino solo por lo que dice la sensatez o el equilibrado sentido de la realidad (la razón-ética). Si tú quieres demostrar que el otro (que responde en responsabilidad de realidad o no se cierra a la razón) está equivocado, has de rebatir sus argumentos. Pero REBATIR significa que tú, con las reglas racionales y con tu capacidad racional, desmontas algo en él que parecía racional. Eso es, otra cosa no es rebatir, sino siempre un responder en error o un responder irracionalmente (porque ahí falta capacidad racional ya sea por motivos genéticos o por adoctrinamiento).

8/ El que es ético nunca busca respaldarse de nada que no sea razón-ética. El que es ángel nunca busca respaldarse de nada que no sea pureza. El que es natural (o lo que es naturaleza) nunca busca respaldarse de algo que no sea una propiedad natural. Así es. El que es netamente ético nunca busca respaldarse de nada que no sea razón-ética, o sea, <u>no busca respaldarse de algún poder</u>, de influencia, de costumbre, de mediación, de peloteo o de corporativismo para tener razón. En efecto, aplicar ética no acepta tú beneficiarte de situaciones de poder, del utilizar trampas o del censurar la demostración racional de otro (ya sea él como sea, disidente o que no te gusta). Por otra parte, cualquier bien de manos de una sinrazón es absolutamente siempre un mal, por mucho disfraz o bla-bla que quieran dar a entender otra cosa. Asimismo, cualquier verdad de manos de un ninguneo tuyo es una barbarie; ¡sí!, pues el huir de la verdad es ya una gran barbarie.

9/ El concebir "lo que parece" de algo, ya es una manera no equilibrada o de antinatura de la existencia. Sí, porque una cebra (como producto natural-equilibrado o por mero mandato natural) no puede concebir a un león como una avispa, jamás, no puede un león parecerle una avispa. Así es, cada animal concibe exactamente las cosas como son, siempre empezando por su manera más elemental u obvia. En cambio, el ser humano, ya al exhibirse ante un escenario social, ha desarrollado un ego-orgullo-terquedad; cierto, una "marca propia" en la sociedad que, ante todo, necesita ese parecer, tal conveniencia, su invento de "mi verdad" en máximo capricho <u>que se contrapone </u>(o se impone) a la realidad. SABIDURÍA (o sea, tener el máximo contenido de verdad o tener la capacidad para ello) es que alguien sepa protegerse o alertarse bien contra las mentiras. De lo contrario, será ignorante aun tenga veinte licenciaturas, y aun tenga un coeficiente intelectual alto (pues tener conocimientos no es conscientemente el saber algo, sino el gestionarlos y, aún más, el elegir los que son válidos racionalmente, siempre renunciando a los inútiles. A saber, un <u>conocimiento inútil </u>es: una frase hecha, un prejuicio, un "porque sí" o un "sinsentido".

10/ Ganar mil billones de euros (o todo lo que tiene el mundo) es perfectamente LEGAL, pero no es ético ni es del bien en ninguna parte del Universo; es decir, siendo legal <u>corrompe la ética </u>o eso jamás es decente. Al respecto, la diferencia entre lo legal y lo corrupto es prácticamente la misma que la que hay entre el bien y el mal. Quiero decir, Jesucristo era ilegal (siendo infinitamente bueno); por el contrario, ningún corrupto puede ser bueno. Aunque la legalidad sí es buena (tiene esta oportunidad) cuando suma a la ética o cuando la base es ética, o sea, que tal o cual legalidad (una u otra) se pone a prueba ante la razón constantemente; si no, de manera inevitable se va tiranizando sin darse apenas los ciudadanos cuenta.

11/ Muchos han venido a la vida a que la verdad se ponga de sus partes (a sin sentido, a egocentrismo o a maldad), por lo que no son leales a la ética (les guste o no); en cambio, siempre un ser plenamente ético ha venido a la vida a ponerse (en todos los casos, sin excepciones) de parte de la verdad. Lo mismo ocurre en que la realidad no puede estar nunca de tu parte, sino tú mismo has de ser siempre parte de la realidad. Eso es ya <u>conciencia</u><u> </u>(en una contracorriente en la inconsciencia social) y también un compromiso de responsabilidad, ¡una valentía!

12/ Durante toda la Edad Media, había un amor muy entregado y perfecto: unas personas daban la vida por lo que amaban, con honor, con decencia, con super-sacrificios por los hijos y por Dios. Así es, eso no fallaba; pero, a través del amor mismo, hacían miles de daños porque, al amor, lo envolvía la ignorancia o tal amor impedía la razón (que es la que facilita la conciencia). Eso da una idea de que, el bien, no lo garantiza nunca jamás un valor ético (ya sea respeto, amor, solidaridad, etc.), sino únicamente un no dar las espaldas al que (una vez y otra, las que quieras) <u>te demuestra el bien </u>con un medio objetivo o inengañable, o sea, a solo razón.

13/ Piensa: Si la naturaleza viene a demostrarte lo que es ella y tú le das las espaldas, entonces estás así a contrabién o a contraética destruyendo. Si Galileo (o cualquier otro ser humano) viene a demostrarte algo y tú le das las espaldas, entonces estás así a contrabién o a contraética, sí, destruyendo pero sin un átomo de ética siquiera, sin un átomo de respeto siquiera, sin un átomo de algún bien. ¡Claro!, porque sencillamente tú no puedes defender la vida con la muerte, ni cualquier conocimiento o valor con la negación de su procedencia. Por eso, haz de atender siempre al que te llega con la razón.

14/ Se debe aceptar (en resignación) únicamente todo eso que es incambiable e inevitable (la muerte, condiciones de identidad, etc); otra cosa no porque, racionalmente no se ha de dejar (en resignación o en complacencia o en no responsabilidad) tal como es, en una fijeza involutiva, sino <u>se ha de mejorar </u>siempre en lo posible (por una evolución o adaptación real). Entonces, si cerca de ti hay una sinrazón, debes tú intentar cambiarla por algo racional o equilibrado.

15/ En un mundo de tantos intereses de sinrazones y, considerando que ninguno (usando todas las mentiras, confusiones, trucos, etc. posibles) jamás va a renunciar a meterse en tu misma mente, la única definición o advertencia objetiva del bien es: el no dejarte tú engañar por el mal y, para ello, haz de usar todas tus responsabilidades <u>porque nunca desprotejas </u>(de ninguna manera) al que te demuestra-aclara-concreta-objetiviza cada sinrazón o mal.

Además, ¡razona!, nunca hay que aumentar la demanda del error-mal (sinrazón), aunque todo el mundo la facilite; porque, por claro contra, <u>tú debes frenarla</u>, por ética (sí, éste marcar diferencias es el bien). Un error-mal (sinrazón) es: --- un "porque sí", --- una "razón rebatida" que ha entrado ya en ti y te ha podido (pues sigue terca sin tolerar ni a la razón ni a su procedimiento), --- un prejuicio, --- un miserable quitar recursos (de expansión social) a la verdad.

También, y por último, el ser humano que va de bien, por obligación ética debe ir creando conciencia <u>de todo lo que es bien</u> (y de lo que no lo es) hacia toda la sociedad (incluyéndose los medios de “comunicación”), pero utilizando solo razón o ése sentido equilibrado que no se contagia de sinrazones-engaños.

José Repiso Moyano