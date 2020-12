Nueva campaña de donaciones de sangre en la Casa de la Juventud del 14 al 16 de diciembre

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga con sede en el Hospital Civil de la capital, anuncia una nueva campaña de donaciones de sangre en Alhaurín de la Torre, fijada para los días 14, 15 y 16.

Esta nueva colecta de sangre y plasma se llevará a cabo en la Casa de la Juventud, como de costumbre, y en el habitual horario de mañana y tarde: de nueve de la mañana a dos de la tarde y de cinco de la tarde a nueve de la noche.

Los responsables del organismo dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) aseguran que ahora en estos tiempos es más necesario que nunca donar sangre, ya que la posibilidad de que se necesite sangre es mayorque en las últimas semanas.

El Centro de Transfusión debe prepararse para tener las reservas a buen nivel y “para eso es imprescindible la ayuda de toda la ciudadanía”, añade.

La donación se puede hacer tanto en esta campaña puntual de Alhaurín de la Torre como, con carácter general, en el propio servicio situado en el Hospital Civil. Toda la información de los equipos móviles se encuentra en la web oficial www.donantesmalaga.org.

INSTRUCCIONES PARA LAS PERSONAS DONANTES:

:: No vengas a donar si tienes síntomas de infección respiratoria o fiebre en los últimos 14 días, si estás en cuarentena, has estado en contacto con pacientes diagnosticados o has viajado el último mes a alguna zona de riesgo y deben proceder según las indicaciones generales que las autoridades sanitarias han dado.

:: Cuando acudas a la colecta de sangre tendrás a tu disposición solución hidroalcóholica para hacer lavado de manos antes de pasar a la consulta.

:: Procura mantener distancia de seguridad con el resto de donantes.

:: Podrás usar tu carné de donante o la App de donación para identificarte si eres requerido por las autoridades.

:: Si tras la donación, antes de 14 días, presentas fiebre o síntomas compatibles con el Covid-19 o para resolver cualquier duda que te pueda surgir, ponte en contacto con nosotros en los teléfonos

951034110/951034100.

:: Los espacios de donación son espacios seguros y los donantes pueden acudir con tranquilidad, ya que el personal sanitario tiene instrucciones de extremar las medidas de higiene.

:: Para que no haya problema en los desplazamientos al lugar de la colecta las autoridades sanitarias han dado instrucciones a los cuerpos y fuerzas de seguridad para que contemplen como excepcional y justificado las personas que salgan de sus casas para donar sangre.

Confiamos en la solidaridad de todos los donantes malagueños, en su comprensión para seguir las normas de seguridad y en la colaboración en estos difíciles momentos.

Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga

Avda. Dr. Gálvez Ginachero s/n (Recinto Hospital Civil)

Tf: 951034106/07/21