Gran éxito del Club de Patinaje Artístico de Alhaurín de la Torre en el Campeonato Provincial Solo Danza

Debido a las restricciones de movilidad vigentes en Andalucía, este fin de semana, el Club de Patinaje Artístico de Alhaurín de la Torre ha participado en el Campeonato Provincial Solo Danza 2020 en el pabellón Blas Infante del municipio y en el pabellón Juan Gómez Juanito de Fuengirola.

Hasta tierras fuengiroleñas, se desplazaron los deportistas de alto nivel, alto rendimiento y Senior (categorías Infantil Nacional Femenino, Infantil Nacional Masculino, Cadete Nacional Femenino, Senior Nacional Femenino y Senior Nacional Masculino).Por su parte, las categorías Alevín Nacional Femenino, Juvenil Nacional Femenino e Infantil Autonómico Femenino lo hicieron en las instalaciones alhaurinas.

Sin embargo, la nueva normalidad no ha supuesto un problema para el club alhaurino que se trajo a casa once medallas. Concretamente, consiguió tres medallas de oro, cuatro platas y tres bronces. Los dieciséis patinadores locales compitieron en ocho categorías y en todas ellas llevaron el nombre de Alhaurín de la Torre a lo más alto. Un resultado que no hubiera sido posible sin la labor de su entrenadora, Ayelen Morales, que dedica día a día su tiempo y esfuerzo al club.

Y tras el éxito cosechado, la próxima cita es la primera semana de diciembre en Torredembarra (Cataluña), donde se celebrará el campeonato de España entre los días 4 y 8. A consecuencia de la pandemia, este año no se ha podido celebrar el campeonato de Andalucía de Solo Danza por lo que los patinadores que competirán en el Nacional lo harán en base a la clasificación autonómica de 2019.

La edil de Deportes, María del Mar Martínez, ha querido trasladar sus felicitaciones al club alhaurino por el éxito cosechado que se suma a su amplio palmarés obtenido a lo largo de su extensa trayectoria. Asimismo, le ha deseado suerte para diciembre. Por su parte, el club de Patinaje Artístico de Alhaurín de la Torre ha mostrado su agradecimiento a Martínez y al equipo técnico del Área de Deportes por su continua disposición y por facilitar el uso de las instalaciones para la ocasión.

CAMPEONATO PROVINCIAL SOLO DANZA 2020

ALEVÍN NACIONAL FEMENINO:

ÉRIKA GUERRERO QUESADA- 1ª

CAYETANA FORTEZA SÁNCHEZ- 2ª

CARLA BALLESTEROS GÓMEZ-4ª

INFANTIL NACIONAL FEMENINO:

AINHOA CARAVACA GARCÍA- 2ª

INFANTIL NACIONAL MASCULINO:

ÓSCAR VELA BENITEZ- 1º

CADETE NACIONAL FEMENINO:

AINARA CABELLO CANO- 3ª

MARÍA CAMPOS FERNÁNDEZ-4ª

ELSA BALLESTEROS GÓMEZ-6ª

JUVENIL NACIONAL FEMENINO:

MARINA MESTANZA CASTRO- 3ª

SENIOR NACIONAL FEMENINO:

CRISTINA GORDÓN PEDRAJAS- 2ª

NURIA VILLALBA DÍAZ-4ª

RAQUEL JURADO GARCÍA-5ª

SENIOR NACIONAL MASCULINO:

JAVIER DELGADO TORTOSA-2º

INFANTIL AUTONÓMICO FEMENINO:

VALENTINA GÓMEZ DEL RÍO-1ª

LUCÍA LÓPEZ DURÁN-2ª

ÁFRICA LÓPEZ SÁNCHEZ-3ª