El PSOE critica que el Ayuntamiento “mire hacia otro lado” ante los numerosos solares abandonados, llenos de broza y basuras

El Grupo Municipal Socialistas de Alhaurín de la Torre se ha mostrado “muy sorprendido” ante la postura “negacionista y de mirar hacia otro lado” del equipo de gobierno del PP por la situación en que se encuentran los numerosos solares abandonados, llenos de broza y basuras que se pueden localizar en cualquier parte del municipio.

En el Pleno del pasado viernes, se ha llevado a debate la moción presentada por los socialistas en la que ha pedido la creación de una nueva Ordenanza Reguladora de la Limpieza, Desbroce y Vallado de Solares y Terrenos y Ornatos de Construcciones ante la continua problemática que supone para los residentes en los entornos de estos espacios. “Ya en mayo de 2018 pedimos que realmente se cumpliera la normativa vigente, y más de dos años después continuamos con el mismo problema”, ha explicado la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Micaela García.

“Nos hubiera gustado que en estos años se hubiera hecho cumplir la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos”, ha matizado García, quien se ha mostrado muy sorprendida ante la respuesta de la concejala responsable de Medio Ambiente, Jéssica Trujillo, quien ha asegurado que “establecer una planificación más estricta no tendría sentido, muchas se van limpiando a necesidad”.

Y es que, según ha argumentado la portavoz socialista, “venimos a traer propuestas de mejoras, y la realidad demuestra que hay muchas parcelas en un estado lamentable, que es palmario, que además provoca situaciones de insalubridad y que por tanto, no es efectiva, ni la ordenanza ni la gestión que están realizando”. De hecho, “si hay una cosa que no está bien, hagamos algo para que esté mejor. Por el hecho de que lleven muchos años funcionando como hasta ahora no significa que se esté haciendo bien”, ha explicado Micaela García.

“Simplemente hay que dar una vuelta por el municipio para comprobar que las sanciones no son para nada ejemplares y junto con la lentitud de la administración en las sanciones administrativas, los propietarios dejan abandonados los solares ya que no les crea ningún problema ni administrativo ni económico, con el perjuicio de los vecinos de la zona. En municipios incluso con una población menor a la nuestra tienen una ordenanza específica para atajar este problema de los solares abandonados”, ha comentado la edil socialista.

Planificación y restricciones de quemas

En dicha moción también se había incluido un punto dirigido a la puesta en marcha de medidas que establezcan restricciones para evitar la quema de rastrojos y basura y sanciones a la infracción de las anteriores, ya que existen numerosas quejas documentadas de residentes en zonas como El Peñón, que sufren la quema de rastrojos y basura indiscriminada.

Sin embargo, parece que este tema “tampoco importa” ya que la única explicación recibida por parte del Ayuntamiento, y en palabras de la edil responsable, “la quema está prohibida en suelo urbano desde hace muchos años, y en suelo rústico, la competencia la tiene la Junta de Andalucía, estableciéndose periodos de quema”.

“Por tanto no parece que se vaya a trabajar, investigar o, al menos, trasladar a la Delegación Territorial con las competencias de Medio Ambiente la situación y conocer de dónde proceden esas quemas para que se acaben”, ha finalizado García.