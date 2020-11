La buena noticia. Es de bien nacidos

El pasado tres de febrero escribía una “buena noticia” bajo el título de “funcionarios”. En la misma hablaba de la atención que había recibido por parte del personal de la piscina terapéutica de la Universidad de Málaga. Comentaba como me habían atendido y entendido. Me sentía feliz.

A primeros de marzo todo se truncó. Nos llegó la maldita pandemia y la piscina se cerró y por consiguiente la posibilidad de seguir tratando mi espalda. El personal de la misma no se arredró. Inmediatamente se pusieron en contacto conmigo vía whatsApp y me recomendaron los ejercicios que podía realizar en mi casa.

La “buena noticia” de hoy se basa en que, pasado el verano, han vuelto a abrir sus instalaciones. Con todas las precauciones habidas y por haber. Con una asistencia mínima de usuarios y una dedicación mayor si cabe.

Todos los expertos coinciden en que los mayores hemos sido los más perjudicados por el Covid-19. Nos ha tenido confinados y con dificultades para movernos en el exterior de nuestros domicilios, circunstancia que ha acendrado el deterioro físico propio de la edad. Para colmo, además del cuerpo, la mente se ha visto afectada por el miedo propio de la incertidumbre y el pánico no ya tan solo al porvenir, sino al presente. (Las llamadas que recibo en mi labor como orientador del Teléfono de la Esperanza así lo indican).

Me he encontrado con una atención máxima a todas estas dificultades por parte de los médicos, los fisio y los monitores de la UMA. Me siento querido y acompañado. Aparte de buenos profesionales son buena gente.

Sigo insistiendo en mi idea. Los funcionarios funcionan muy bien… casi siempre. Los medios de comunicación están llenos de quejas. Yo pretendo llenarlos de elogios. Conmigo se están portando maravillosamente. Mi espalda y mi corazón lo agradecen.