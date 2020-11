PDSS. Se instalarán medidores de polvo en Alhaurín de la Torre

Una de las reivindicaciones históricas de la Plataforma en Defensa de la Salud y la Sierra (PDSS) está a punto de cumplirse. Después de décadas exigiendo a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Alhaurín la instalación de medidores fijos que midieran las concentraciones de polvo en suspensión que los alhaurinos respiramos, parece que la Junta de Andalucía accede finalmente a cumplirla. La Junta y el Ayuntamiento han acordado cuatro puntos donde ubicar medidores por un tiempo aún indeterminado pero que la PDSS espera que sea de no menos de un año para que los resultados sean estadísticamente significativos y podamos saber si se cumple o no la normativa vigente que establece que la concentración de PM10 no puede exceder de 50 microgramos por metro cúbico de aire más de 35 días al año.Como la PDSS lleva denunciando lustros, la incidencia de cáncer de pulmón (una de las afecciones relacionadas con la inhalación continuada de partículas PM10 y PM2.5) en Alhaurín de la Torre es hasta un 50% mayor que la media nacional sin que haya causas convencionales que lo justifiquen.

Las canteras a cielo abierto son una fuente de partículas en suspensión muy importante y es una clarísima anomalía que el pueblo que está junto a una de las mayores explotaciones mineras a cielo abierto de España (incluso a menos de los 500m que la normativa establece como distancia mínima) no disponga de datos en contínuo de la concentración de PM10. La PDSS sospecha que las emisiones de PM10 de las canteras, a falta de una explicación sensata que llevamos años esperando, pueden ser la causa de la elevada tasa de mortalidad por cáncer de pulmón que sufrimos los alhaurinos y por eso se alegra de que, finalmente la Junta haya decidido instalarlos.La PDSS se congratula de esta decisión,agradece a las administraciones responsables que hayan accedido a esta histórica reivindicación pero exige a la Junta y al Ayuntamiento que la duración de las mediciones sea de al menos un año y que se garantice la fiabilidad y transparencia de las mismas dándose a conocer pública y periódicamente los datos que los medidores vayan arrojando.

Plataforma en Defensa de la Salud y la Sierra