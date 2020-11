El Copo. Más carillas

¿Recuerdan ustedes, queridos amigos, cuando portábamos aquellos guantes azules, tirando a celeste, con los que cubríamos nuestras secas manos de caricias al tiempo que nos salvaban de las tarascadas del “bicho” de marras?

¿Rememoran cundo llegábamos a casa e íbamos raudos al cuarto de baño para con jabón lagarto desinfectarnos del pesado coronavirus?

¿Qué ha sido de ellos? ¿Ya no sirven? ¿Cuántos euros nos dejamos en la estacada? ¿Quién se ha enriquecido con nuestras compras?

La rebujina de las famosas mascarillas es aún más misteriosa. Artículo obligatorio bajo fuerte penalización si no se porta. Obligatorio, pero penalizado con el IVA, el más injusto de los impuestos porque lo paga el más rico y el más pobre.

El Alto Mando de Pedro y Pablo lo había grabado con un 21% sobre su precio de origen, y este pueblo no protestó en ningún momento. Estamos achantados ante la injusticia que nos rodea, somos cobardicas al por mayor.

Sabíamos que nuestros primos hermanos los lusos tenían un precio de ganga porque el IVA portugués era mínimo, y los franceses, italianos, alemanes, etc.

“Nuestro-vuestro” gobiernos, a través de la ministra Montero, ha bajado el IVA de las mascarillas al 4% porque, dice ella, Europa ha dado permiso para ello. Mentira absoluta. Es necesario el nuevo “ministerio de la Verdad” que preside el señor Iván Redondo.

Se sabe que el día 5 de mayo de este malvado año 2.020, las autoridades europeas permitieron al gobierno de España reducir el maldito IVA de los “bozales”, claro es que si lo hubiese hecho no hubiesen recaudado más de “mil millones de euros” de nuestros enclenques bolsillos.

Y es que no pueden o no saben o no quieren ser justos.

Estoy por arrojaros de mi boca.