Derbi con sabor a victoria y liderato en Liga EBA

Las tardes de sábado llevan camino de convertirse en sesiones no aptas para cardiacos en el pabellón deportivo del Colegio El Pinar de Alhaurín de la Torre. La tercera jornada en el grupo D-A de Liga EBA se aventuraba intensa, con un choque que enfrentaba, una vez más, a dos rivales directos en un derbi malagueño que replicaba enfrentamientos ya vividos en temporadas precedentes. La cita, como era previsible, no defraudó al centenar de aficionados que se congregaron en las gradas de la casa ‘rojilla’ y el plantel dirigido por José Caballero ‘Caba’ volvió a poner a prueba los nervios de los presentes en un encuentro en el que, si bien obtuvo una rotunda victoria (91-74) que además le vale el liderato de grupo en el tramo final del choque tras enchufar el turbo y poner en marcha la apisonadora del último cuarto, el rival Estepona no lo puso fácil y les hizo sufrir con una arranque formidable.

Parafraseando a los redactores del Blog del Grupo D del campeonato: “El Pinar tiene una fórmula para ajusticiar a su rival justo cuando hace falta hacerlo; al final”; a lo que habría que añadir: “Para sufrimiento de sus incondicionales y ‘staff’ técnico, a los que ésta dinámica les empieza a costar sudores y altibajos en el ritmo arterial”.

Ambos equipos proponían un alto ritmo. Comenzaban mejor los colegiales gracias al buen hacer de Guillermo López mientras que en Estepona era Alberto Vera el más diferencial, aunque no era suficiente para aguantar a un conjunto local que llegó a estar 17-8. Pero en un abrir y cerrar de ojos la ventaja se esfumó. En poco más de un minuto, con un triple de Adrián Mayor, los pupilos de Pablo Bernabé se ponían por delante, aunque el marcador al final del primer cuarto reflejaba 21-20 y 12 puntos de Guillermo López. Sin ser suficiente para lograr irse en el marcador, Estepona fue mejor en el segundo cuarto. Imperando siempre la igualdad, Estepona amarraba pequeñas ventajas entorno a los 4 puntos que los locales no eran capaces de voltear.

Comenzó la segunda parte y aunque no se lo crean, misma tónica. Unos primeros minutos donde ambos equipos anotan hasta que un equipo pone la directa y acaba siendo frenado. Fueron los locales quienes hicieron esta vez el amago de establecer diferencias importantes (57-49min26). No obstante y pese a reducir diferencias, Estepona ya no fue capaz de empatar y por ende, ponerse por delante. El igualado 65-62 con el que comenzó el último periodo acabó descontrolándose ante el enorme empuje de los locales. A falta solo de 6 minutos el tanteo aún era de 71-73. Pero en esos minutos el equipo entrenado por José Caballero le endosó a su rival un parcial de 20-1. O 17-0 en cuatro minutos, quédense con el que quieran. Estaba el marcador 74-74 tras dos t1 de Vera y ahí acabó el partido para Estepona. Destacó sobre todo en esos minutos Ángel Martín del Soto, con 7 puntos en poco más de dos minutos que dinamitaron el choque. El 91-74 final muestra que los colegiales deben ser tenidos en cuenta. Por Estepona, visto el partido, la diferencia de puntos parece excesiva.