Palabras para vivir. El nuevo programa de Laura López en Torremolinos TV

Es una necesidad de la población el hecho de que los profesionales atendamos e informemos acerca de la construcción de una salud adecuada para todos. Lo psíquico se convierte en un pilar básico para el desarrollo de la persona, la felicidad, la satisfacción, el amor, el deseo, la familia, lo laboral... La salud es una construcción y si no tenemos en cuenta las disciplinas científicas que han venido a auxiliarnos, a transformar numerosos prejuicios y a quitarnos la venda de los ojos, no sería posible vivir conforme a un concepto de salud donde no es ausencia de enfermedad, sino la posibilidad del amor y el trabajo, la inscripción en lo social, donde podamos convivir en un mundo más justo para todos y más acorde con las necesidades y deseos humanos.

Lo psíquico aún hoy en día es una asignatura pendiente, donde vemos cómo resulta una tarea compleja para un sector importante de la población, vivir de forma saludable y feliz. No nos enseñan a hacerlo, incluso hay tendencias globalizadoras que no tienen en cuenta la verdadera dimensión humana.

Hay grandes lagunas en cómo desarrollar una adecuada gestión emocional, de la salud psíquica y las relaciones. Sabemos desde el Psicoanálisis que en todo lo que acontece en las personas hay una implicación psíquica. Hay un gran desconocimiento de cómo funciona nuestra mente y cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Hay puntos ciegos que nos condenan al fracaso y a la infelicidad, y que con una apertura de la mirada del Psicoanálisis, hará que haya otras posibilidades.

Los cambios empiezan desde uno mismo y es imposible sin la colaboración de la ciencia, que viene mostrarnos una realidad falseada por los sentidos. Hay frases ideológicas que nos anclan en la insatisfacción, la culpa, la oscuridad, y que no ofrecen una apertura a la producción de un estado de bienestar. Freud decía que la ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como los son unas pocas palabras bondadosas. La palabra es un vehículo civilizador a través del amor, un amor social, y es responsabilidad de todos contribuir a que sea una posibilidad. Es importante incluir en los medios de comunicación agentes profesionales donde se puedan realizar recomendaciones, consejos, que atiendan a las necesidades e inquietudes de los ciudadanos. Un contenido de calidad, cultural y de educación a la población, donde contribuyamos a que la salud y la cultura sean realmente un derecho para todos.

Se abordan en PALABRAS PARA VIVIR cuestiones referentes a la salud, el crecimiento personal, el mundo laboral, gestión emocional, el amor y la familia, la educación, la pareja, la sexualidad, la salud higiénico afectiva familiar, resolución de conflictos....Todo ello desde el pensamiento científico, desde la disciplina del psicoanálisis, la verdadera ciencia de lo psíquico. Un espacio donde poder conversar de todo aquello que te inquieta y que te ayudará a vivir mejor años futuros. Una apertura al encuentro, a la construcción del futuro a través del camino del trabajo, el deseo, el amor. Como estimulante, píldoras vitales: aforismos, consejos para la vida.

Contamos con la guía de la poesía, un arma cargada de futuro. “Si es posible el poema, es posible la vida”. Versos de poesía universal, que nos guían los pasos a un futuro por decir. No son versitos, sino es en sí misma otro mundo, una posibilidad por nombrar, donde cualquier palabra se puede combinar con cualquier otra y producir otra realidad, un verdadero mandato social, capaz de interpretar la realidad, la verdadera historia de los pueblos. Lo que se puede nombrar toma dimensión de existencia. Cuantas más palabras podamos pronunciar y en combinaciones diferentes, son posibles otras vidas. La función poética es muy importante para vivir.

