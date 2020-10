Nuevos horarios y medidas de precaución para los actos culturales y de ocio en Alhaurín de la Torre

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha modificado los horarios y ha extremado las medidas de prevención de cara a la celebración de los actos culturales y de ocio previstos para las próximas semanas. En concreto, las áreas de Juventud y de Cultura han adelantado estos cambios, que afectan a los siguientes eventos:

HALLOWEEN, 30 DE OCTUBRE

Finalmente, el pasaje virtual de Halloween previsto para el viernes, 30 de octubre, será de cinco y media de la tarde a nueve y media de la noche. La organización informará de manera telefónica o por correo electrónico de los cambios de hora de los pases a todas las personas inscritas. <span class="MsoHyperlink">Debido a la situación sanitaria, el Ayuntamiento ha optado por 'reinventar' esta clásica celebración, para ofrecer una alternativa de diversión pensando sobre todo en los más jóvenes, pero minimizando cualquier riesgo para la salud, con un evento al aire libre, aforo limitado, distancia de seguridad y medidas de protección e higiene.</span>

<span class="MsoHyperlink">La habitual fiesta+pasaje del terror de otros años en la Casa de la Juventud ha sido sustituida por un Pasaje </span>Virtualh, con pantallas y gafas en tres dimensiones, y el Parque La Zambrana como escenario. El Área de Juventud que dirige Francisco José Sánchez organiza la cita en colaboración con la asociación de Corresponsales Juveniles, Fussion Frean y Trompecocos.

<span class="MsoHyperlink">La cita es totalmente gratuita, aunque se requiere que los participantes se inscriban previamente 'on line'. El objetivo es controlar el aforo y facilitar el cumplimiento de todas las medidas y recomendaciones de las autoridades sanitarias. El pasaje virtual consiste en tres experiencias visuales basadas en sus correspondientes historias temáticas de terror: 'Buried Alive', 'Dead and Buried' y 'Until dawn rush of blood'. Los pases son cada 10 o 15 minutos aproximadamente y se pide a los interesados que solo se inscriban en un pase, con el objetivo de que el mayor número de personas pueda disfrutar de esta iniciativa. </span>

<span class="MsoHyperlink">Las historias son recomendadas para jóvenes desde los 14 años, por lo que todo menor de esa edad tendrá que acudir acompañado por un adulto responsable. El acompañamiento por parte de un adulto es en cualquier caso recomendable para todos los menores de edad. Se le tomará la temperatura y será necesario hacer uso del gel hidroalcohólico antes de acceder al recinto. La utilización de las mascarillas y la distancia de seguridad también son obligatorias. Para inscribirse pueden acceder a los códigos QR que figuran en el cartel o hacer click en los siguientes enlaces: </span>

<span class="MsoHyperlink">Buried Alive: </span>https://www.inscribirme.com/halloweenpasajevirtualhpase1buriedalive1<span class="MsoHyperlink"> </span>

<span class="MsoHyperlink">Dead and Buried: </span>https://www.inscribirme.com/halloweenpasajevirtualhpase2deadandburied1<span class="MsoHyperlink"></span>

<span class="MsoHyperlink">Until dawn rush of blood: </span>https://www.inscribirme.com/halloweenpasajevirtualhpase3untildawnrushofblood1

JORNADA MÁGICA, EL 2 DE NOVIEMBRE

Por otro lado, el Área de Juventud también ha establecido la inscripción previa 'on line' para la jornada mágica en torno al universo de Harry Potter prevista para el 2 de noviembre en la Finca El Portón. Debido al aforo limitado y con la vista puesta en garantizar la seguridad de los asistentes, para participar en los talleres será necesario apuntarse en alguno de los siguientes enlaces. Van por franjas horarias y cada participante puede optar a realizar un solo taller que se le asignará a la entrada de la actividad. Se recomienda venir 10 minutos antes de cada pase.

https://www.inscribirme.com/jornadamagicapase1100011001

https://www.inscribirme.com/jornadamagicapase2110012001

https://www.inscribirme.com/jornadamagicapase3120013001

https://www.inscribirme.com/jornadamagicapase4130014001

-No hay franja de edad ni para realizar los talleres ni para la visita a la exposición, pero sí los menores de 12 años tendrán que venir acompañados de 1 adulto. Si dicho adulto quiere participar en los talleres tendrá que sacar su inscripción correspondiente y, si no, puede entrar dentro del recinto para ver la exposición.

-La actividad o visita a la exposición tiene duración de una hora dentro del recinto, ya que cada hora entrará un grupo diferente de personas para dar oportunidad a que el evento sea visitado por el máximo número de personas acotados por aforo.

-Las personas que no quieran inscribirse a ningún taller pueden entrar a ver la exposición siempre y cuando haya aforo disponible en las franjas horarias. La cita tendrá lugar entre las diez de la mañana y las dos de la tarde, y a lo largo de la mañana, habrá exposiciones, talleres y juegos relacionados con todo el mundo creado por J. K. Rowling y popularizado también por la famosa saga cinematográfica: duelos mágicos, trivial, Quidditch, construye tu propia varita, etcétera. El uso de la mascarilla es obligatorio y se tomará la temperatura antes de acceder al recinto.

LAS FUNCIONES DEL CICLO DE TEATRO, A LAS OCHO DE LA TARDE

Por su parte, el Área de Cultura que dirige Andrés García también ha informado de los nuevos horarios de cara a las funciones del Ciclo de Teatro de Noviembre, que se celebra los días 5, 6, 13, 20 y 26 del citado mes. Todas las representaciones serán finalmente a las 20 horas, con apertura de puertas a las 19,30 h. Serán en total cinco funciones que, por primera vez, tendrán lugar en el renovado salón de actos de la Casa de la Juventud, de mayor amplitud que el del Centro Cultural 'Vicente Aleixandre' para facilitar así el cumplimiento de las condiciones de espacio, seguridad e higiene exigidas en el marco de la lucha contra el coronavirus.

Otra de las principales novedades es el cambio de distribución de las butacas, donde se creará un espacio 'estilo cabaret', con conjuntos de mesas y sillas con la debida separación entre sí y pensados para grupos de dos, tres o cuatro personas. Se han previsto un total de cuatro obras: 'Vamos a contar mentiras', por parte del Taller Municipal de Teatro, que se escenificarán los días 5 y 6; 'Estocolmo' (Cía. Síndrome Clown), el 13 de noviembre; 'Alguien vendrá a buscarnos' (Compañía de danza de Fernando Hurtado), el 20; y 'La verdadera muerte de FF' (Cía. Ángel Calvente/Sr.m Correcto), para finalizar, el jueves 26.

Para evitar las aglomeraciones y facilitar que el público se acomode y se sirva su consumición, las puertas abrirán media hora antes del inicio de la obra. Habrá además servicio de camareros, con la posibilidad de adquirir otros productos, si bien se pedirá a los espectadores que eviten levantarse y sentarse durante el desarrollo de la representación. El aforo está limitado a un máximo de 150 personas, conforme a lo establecido por la normativa vigente.

El ciclo cuenta en esta edición por primera vez con la colaboración de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía y las entradas están la venta a través de la web www.mientrada.net y, también, en las dependencias del Área de Cultura en la Finca El Portón (en horario de 10 a 13.30 horas). El precio es de 5 euros por localidad.