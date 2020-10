Alumnos de FP del Colegio El Pinar crean una empresa de economía circular con la que estudiar el Grado Medio en Gestión Administrativa

El objetivo del proyecto es abordar el estudio de los objetivos curriculares de módulos temáticos como Gestión de Tesorería, Documentación Contable, Recursos Humanos, Operaciones de Compra-Venta, Atención al Cliente o Gestiones con la Administración de una manera empírica mientras desarrollan una iniciativa de emprendimiento real

Ingenio, iniciativa y creatividad o cómo reinventarse en tiempos de crisis. No es un lema; se trata de la lección preliminar que, a modo de hoja de ruta, están siguiendo la decena de alumnos del Grado Medio en Gestión Administrativa del Colegio El Pinar; un grupo de futuros graduados que para entender cómo funcionan los engranajes de una empresa y familiarizarse con el rol que jugarán en su cercano desempeño profesional acaban de poner en marcha su propia sociedad mercantil. ‘PineWoods’ es el nombre elegido por Gabriel, Juanjo, Paula, Erik, Nerea, Miriam o Pepe, entre otros, para acometer un ejercicio de emprendimiento real que, lejos de ser un juego de estudiantes, nace como una entidad jurídica propia registrada que pondrá a prueba las capacidades organizativas, productivas y de gestión de los alumnos de FP de la institución alhaurina, que incluso y como parte de la fase 0, han tenido que acudir a la financiación externa para poner en marcha su proyecto.

El primer paso, que es también la primera lección, ha sido, por tanto, todo un baño de realidad: Dotes de negociación y persuasión para obtener crédito en tiempos difíciles de cara a la consecución del importe para la compra de herramientas, materiales y pago de las preceptivas tasas administrativas que permitan registrar y poner en marcha la sociedad.

El compromiso y la responsabilidad van implícitos en este acto, pues los estudiantes deberán responder con sus propios recursos en caso de que no se obtengan las cantidades necesarias para procurar el equilibrio presupuestario. Ganas, al menos, no faltan. La aspiración de estos jóvenes, que acaban de atravesar la línea de salida, es la de “obtener beneficios con los que podamos ver recompensado nuestro trabajo”; si bien no es ese el principal objetivo de la iniciativa, como bien aclaran las docentes Candela Fernández y Alejandra Pérez, profesoras titulares del Ciclo e impulsoras de este singular proyecto pionero en el ámbito de la FP malagueña. “La metodología didáctica que aplicamos a estas enseñanzas postobligatorias, al menos en nuestro centro, trata de llevar el conocimiento curricular al terreno de la práctica. El concepto de ‘aprender haciendo’ está constantemente presente. Fue así como surgió la idea de poner en marcha este pilotaje. Si de lo que se trata es de que nuestros alumnos de Gestión aprendan los mecanismos de funcionamiento de una empresa, no hay mejor manera de hacerlo que creando y echando a rodar una”, explica Fernández, quien añade que “hoja de ruta determinará a dónde nos lleva esta aventura y si lo que vemos en los manuales se corresponde con los hechos que van a vivir los alumnos en su día a día”.

Con un modelo de negocio inspirado en la economía circular, la flamante firma malagueña dirigida por los estudiantes de Segundo Curso, se dedicará a la producción y comercialización de mobiliario urbano y doméstico a partir de madera reciclada de palets; un producto que será manufacturado por el grupo de primer año, si bien la estructura organizativa gozará de una cierta flexibilidad para permitir la acción transversal y colaborativa que garantice la fijación de conocimientos en base al itinerario curricular de esta enseñanza de grado.

Gestión de Tesorería, Operaciones de Recursos Humanos, Tratamiento de Documentación Contable, así como sus técnicas, Atención al Cliente y Comunicación, Operaciones de Compra-Venta, Relaciones con la Administración o Dirección Comercial y Marketing son algunos de los módulos temáticos que conforman el itinerario académico de este Grado Medio que se ensayarán a través de ‘PineWoods’.

Para Pepe, uno de los jóvenes de Primero, que además ha pasado el verano trabajando para obtener unos ingresos extra, esta iniciativa “es una gran oportunidad, no sólo para ver cómo funciona una empresa mientras estudiamos algo que nos gusta, si no para aprender a trabajar en equipo y tomar conciencia de la responsabilidad que conlleva sacar adelante un proyecto de emprendimiento”.

Erik, de Segundo, considera importante poder contar con una mecanismo para poder desarrollar las capacidades de liderazgo, ver sus habilidades interpersonales, dirigir a un equipo humano y poder evaluar sus límites y los del resto de sus compañeros, “así como ver el fallo-acierto, equivocarnos, rectificar y aprender de nuestros errores”.

La profesora Alejandra Pérez, que valora la actitud y la predisposición inicial de los alumnos, concreta, en línea con lo expresado por Fernández, que los objetivos a conseguir, “además de la creación y venta de bienes, la toma de contacto con la realidad del emprendimiento y la primera experiencia laboral en un entorno controlado, es la de alcanzar un conocimiento de todos los departamentos de una empresa, pasando por cada uno de ellos, manejando la emisión y control de la comunicación y definiendo los puestos de trabajo necesarios para el funcionamiento de una firma”.

