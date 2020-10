La noche de Halloween en Alhaurín de la Torre se reinventa con un terrorífico pasaje virtual en 3D

<span class="MsoHyperlink">Alhaurín de la Torre vivirá una noche de Halloween diferente el próximo viernes 30 de octubre. Debido a la situación sanitaria, el Ayuntamiento ha optado por 'reinventar' esta clásica celebración, para ofrecer una alternativa de diversión pensando sobre todo en los más jóvenes, pero minimizando cualquier riesgo para la salud, con un evento al aire libre, aforo limitado, distancia de seguridad y medidas de protección e higiene.</span>

<span class="MsoHyperlink">La habitual fiesta+pasaje del terror de otros años en la Casa de la Juventud ha sido sustituida por un Pasaje </span>Virtualh, con pantallas y gafas en tres dimensiones, y el Parque La Zambrana como escenario. El Área de Juventud que dirige Francisco José Sánchez organiza la cita en colaboración con la asociación de Corresponsales Juveniles, Fussion Frean y Trompecocos.

<span class="MsoHyperlink">La cita se ha adelantado un día a la noche del 31: será el viernes 30, de siete de la tarde a once de la noche aproximadamente, y es totalmente gratuita, aunque se requiere que los participantes se inscriban previamente 'on line'. El objetivo es controlar el aforo y facilitar el cumplimiento de todas las medidas y recomendaciones de las autoridades sanitarias.</span>

<span class="MsoHyperlink">El pasaje virtual consiste en tres experiencias visuales basadas en sus correspondientes historias temáticas de terror: 'Buried Alive', 'Dead and Buried' y 'Until dawn rush of blood'. Los pases son cada 10 o 15 minutos aproximadamente y se pide a los interesados que solo se inscriban en un pase, con el objetivo de que el mayor número de personas pueda disfrutar de esta iniciativa. </span>

<span class="MsoHyperlink">Las historias son recomendadas para jóvenes desde los 14 años, por lo que todo menor de esa edad tendrá que acudir acompañado por un adulto responsable. El acompañamiento por parte de un adulto es en cualquier caso recomendable para todos los menores de edad. Para inscribirse pueden acceder a los códigos QR que figuran en el cartel o hacer click en los siguientes enlaces: </span>

<span class="MsoHyperlink">Buried Alive: </span>https://www.inscribirme.com/halloweenpasajevirtualhpase1buriedalive1<span class="MsoHyperlink"> </span>

<span class="MsoHyperlink">Dead and Buried: </span>https://www.inscribirme.com/halloweenpasajevirtualhpase2deadandburied1<span class="MsoHyperlink"></span>

<span class="MsoHyperlink">Until dawn rush of blood: </span>https://www.inscribirme.com/halloweenpasajevirtualhpase3untildawnrushofblood1

<span class="MsoHyperlink">En la inscripción es necesario especificar el horario preferido, entre las 19:00 hasta las 23:00. La asociación Corresponsales Juveniles enviará un correo de confirmación con la hora final y se solicita acudir hasta el parque con diez minutos de antelación con la mencionada confirmación. Allí, se le tomará la temperatura y será necesario hacer uso del gel hidroalcohólico antes de acceder al recinto. La utilización de las mascarillas y la distancia de seguridad también son obligatorias.</span>