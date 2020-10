Alhaurín de la Torre estrena 18 semáforos adaptados para personas ciegas

Alhaurín de la Torre contará con nueve cruces semafóricos nuevos y 18 semáforos acústicos, uno a cada lado de la calzada, adaptados para personas ciegas o con discapacidad visual grave, gracias a la colaboración entre la ONCE y el Ayuntamiento, que facilitarán su movilidad y mejorarán su calidad de vida.

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, y el director de la ONCE en Torremolinos, Alberto Parra, han presentado hoy a afiliados de la ONCE los semáforos adaptados y han comprobado su funcionamiento. Parra agradeció al gobierno municipal su “sensibilidad, disponibilidad y compromiso para facilitar el día a día a las personas ciegas y con otras discapacidades”. "Hemos demostrado que somos sensibles a facilitar la accesibilidad y lo vamos a seguir siendo. Siempre estaremos al lado de la ONCE para lo que haga falta", ha destacado el alcalde. En el acto han participado también los concejales de Servicios Operativos y Asuntos Sociales, Prudencio J. Ruiz y María del Carmen Molina respectivamente.

En Alhaurín de la Torre hay 65 personas afiliadas a la ONCE que residen en el municipio. Todas ellas van a disponer ahora de una mayor movilidad, seguridad y calidad de vida, gracias a la instalación de estos semáforos. Aunque Parra destacó que estos semáforos sonoros suponen un avance y un beneficio para el conjunto de la población porque van a ayudar a un sector de la población mucho más amplio que el colectivo de personas con discapacidad, como las personas mayores o con movilidad reducida.

A partir de hoy, los afiliados que lo deseen podrán recoger sus mandos para accionar el dispositivo del semáforo en la sede de la ONCE en Torremolinos.

Esto sistemas son dispositivos acústicos que están conectados al tiempo en verde del semáforo para el paso del peatón. Están siempre conectados salvo por la noche de 23.00 horas a 7.00 de la mañana, de forma que durante el horario nocturno se desconectan automáticamente con el fin de evitar las molestias a los vecinos durante las horas de sueño.

El nuevo sistema de dispositivos acústicos que se está instalando es el denominado PASBLUE (se trata de la séptima versión de los antiguos equipos CIBERPAS). Son equipos homologados por la Fundación ONCE y el Grupo Fundosa, que obtuvieron el premio a la innovación en Telecomunicaciones de la Fundación Once Vodafone. Estos sistemas ya se han instalados en otras ciudades como Málaga, Córdoba y Sevilla y se ha comprobado su buen funcionamiento y aceptabilidad por parte de la comunidad de personas ciegas.

Estos dispositivos se activan a demanda del usuario, bien mediante mando a distancia, o bien mediante sistema Bluetooth del teléfono móvil, de forma que el semáforo detecta la aproximación de los usuarios y se activan automáticamente dando respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad visual, y permanecen apagados durante el resto de tiempo, evitando sonidos innecesarios cuando la función acústica no es requerida por ningún usuario, lo que permite garantizar a los vecinos de las zonas circundantes su derecho al descanso, además de poder permanecer activos en caso de necesidad durante las 24 horas del día y ofreciendo por tanto la protección de los mismos a las personas que así lo necesitan. Además, el dispositivo emite una serie de tonos al detectar la aproximación de sus usuarios que permite localizar el punto donde está ubicado el sistema acústico de forma automática, mejorando de este modo la orientación del usuario.

El sistema se basa en la emisión de tonos, de frecuencia y duraciones diferenciados, permitiendo al usuario situarse en la zona de inicio del cruce, gracias a los tonos de orientación (cuando el sistema se activa por cualquier método, se emiten tonos de orientación que permite al usuario orientarse y localizar el punto de partida del cruce, este tono de orientación se emite hasta que comience el ciclo verde). Cuando el semáforo pasa a verde para el peatón, se emiten los tonos de paso disponiendo del tiempo completo para cruzar y cambiando la frecuencia y ritmo cuando se aproxime a cambiar a rojo (tonos de fin de paso). Cuando el usuario se aleja el sistema se desactiva pasando al estado de reposo. En estado normal el sistema no emite ningún tipo de sonido.