Brillante debut del CD Colegio El Pinar en Liga EBA

La escuadra dirigida por José Caballero ‘Caba’, que finalmente ha sido el único conjunto malagueño que ha podido disputar el choque correspondiente a la primera jornada en el Grupo D-A de EBA, tuvo que emplearse a fondo para darle la vuelta a un partido que se les llegó a poner muy cuesta arriba tras los dos primeros cuartos, remontando un tanteo de -18 y exhibiendo las virtudes que han hecho fuerte a este bloque, que contó con el extraordinario concurso de un Carlos Cobos que, pese a arrastrar molestias físicas toda la semana, se convirtió en uno de los protagonistas del triunfo inaugural.

El regreso oficial a las canchas del Club Deportivo Colegio El Pinar tras los seis meses de ‘stand by’ que han congelado la actividad competitiva en el baloncesto provincial y regional llega marcado por dos grandes noticias que vuelven a impulsar el exitoso devenir de la entidad deportiva de Alhaurín de la Torre. La primera y conocida; el debut en la cuarta categoría del básket Nacional del plantel colegial, que se ha convertido en uno de los cinco conjuntos malagueños en formar parte del selecto grupo de equipos que militan en Liga EBA esta campaña. La segunda y no tan esperada; el formidable triunfo obtenido ayer en la jornada inaugural del campeonato ante el Melilla Sport Capital por un aplastante 86-69 que, aunque rotundo al toque de la bocina, no fue sinónimo de comodidad ni mucho menos un paseo triunfal para los hombres de José Caballero ‘Caba’, que tuvieron que emplearse a fondo tras el descanso para dar la vuelta a un partido que se les había puesto muy cuesta arriba tras los dos primeros cuartos en los que los visitantes salieron a por todas y llegaron a tener a poner las cosas muy difíciles en casa, llegando a disponer de una ventaja de 18 puntos; una renta que, sin embargo, no fueron capaces de gestionar tras un tercer y cuarto periodo en el que los locales, espoleados por un formidable Carlos Cobos, salieron a por todas y, literalmente, se comieron a los Melillenses.

La reacción del conjunto alhaurino, en la que se concitaron todos los valores y virtudes que han hecho grande a este equipo y que le han llevado a lograr tres ascensos de categoría en tres temporadas -léase entrega, tesón, trabajo en equipo, esfuerzo y espíritu de lucha- fue tan incontenible que descompuso, minuto a minuto, a un rival que fue perdiendo el empuje, las ganas y la garra que le habían llevado a dominar el partido con solvencia durante los dos tramos iniciales.

Los de Caba, pico y pala en mano; reescribrieron así el guión de un choque rocoso y complicado, imprimiendo un ritmo trepidante a su juego, especialmente en los últimos diez minutos, con un empuje que les sirvió para enterrar con brillantez a la marea melillense.

Carlos Cobos, jugador de dilatada experiencia en LEB y con experiencia en ACB, fue el principal estilete del triunfo, con 19 puntos, cinco rebotes, dos asistencias y tres robos para 26 de valoración. Luis Miguel Moreno sumó 20 puntos y Guillermo López le siguió con 17.

Al final, el encuentro en el pabellón colegial resultó ser el único con malagueños en liza que se disputó en el Grupo D-A por causas relacionadas con positivos en COVID 19 en el resto de escuadras. No puede arrancar mejor el campeonato para los intereses del plantel de Alhaurín de la Torre.