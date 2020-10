Iluminada Regateiro: Despedida como jueza de paz

Como muchos de vosotros sabréis, el pasado día trece, cese en el ejercicio de mis funciones como Jueza de Paz de mi pueblo, Alhaurín de la Torre, una labor que he desarrollado, los trecientos sesenta y cinco días en estos últimos cuatro años y siete meses, han sido fructífero y satisfactorio sin menoscabo de que, como es natural, pueda haber cometido errores. Por ello, hoy es un buen día para presentar mis disculpas, en el caso de que esto hubiera tenido lugar.

Me gustaría expresar mi sincero agradecimiento a las personas con las que tuve el placer de compartir estos cuatro años y manifestar públicamente el alto grado de su profesionalidad y compromiso con la Justicia de Paz y con nuestro pueblo. No podría dejar de reconocer todo lo que he aprendido de ellos y lo mucho que les voy a echar de menos.

Expreso mi gratitud a D. Manuel José Ares Navarro, D. José Báez Pérez, Doña. Francisca María Pozo Cantos y Doña. Isabel Gómez Benítez: por estar a mi lado, por su apoyo incondicional y por haberme enseñado tanto. Espero no haberos decepcionado en el ejercicio de mis funciones ni tampoco como compañera.

También expreso mi agradecimiento a Dña. Patricia Guerrero Álvarez y Dña. Pilar San Millán y Gallarín, dos magníficas profesionales que han pasado por este Juzgado y que me han hecho sentir muy a gusto. Y que valoro enormemente su valía profesional y humana.

Como no, a nuestro Alcalde D. Joaquín Villanova Ruedas por su propuesta en su momento, para ser elegida primera mujer Jueza de Paz de nuestro pueblo, tener la oportunidad de conocer lo que es la Justicia de paz, y poder aportar a nuestro vecinos el trabajo que realizamos los jueces y Juezas de Paz durante nuestros mandatos y que no solo es firmar ¡¡ES MUCHO!!

Quiero resaltar la confianza y el reconocimiento que el partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) Izquierda Unida ( IU) Y Ciudadanos (C’s ) han mostrado en todo momento hacia mi labor.

Gracias por vuestro respeto y apoyo en mi quehacer diario y por la excelente disposición mostrada hacia el cargo que he venido desempeñando

Quisiera destacar el buen trato de las Cofradías, Asociaciones e Instituciones de Alhaurín de la Torre, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y Patrulla Verde que me han hecho sentir querida y respetada.

Por supuesto, no me voy a olvidar del afecto y la consideración de los vecinos. Si algo he pretendido durante este período, ha sido cumplir fielmente con mi cargo de Jueza de Paz. Mi lema ha consistido en estar siempre al lado de ellos, atenderles y evitar, en la medida de lo posible, una demanda judicial.

Presento también mi más profunda gratitud a la Asociación de Jueces de Paz de la provincia de Málaga, de la que tengo el honor de ser Fundadora y presidenta, gracias al apoyo y confianza de mis compañeros y en la cual seguiré trabajando con la misma ilusión e intensidad como hasta ahora.

Así mismo, no podría dejar de desearle muchísima suerte a Dña. Teresa Álvarez Ortega en su nuevo cargo, pues tener la oportunidad de trabajar por el pueblo de Alhaurín de la Torre es todo un privilegio.

Esto no es una despedida, todos sabéis que seguiré en el mismo sitio: dando lo mejor de mí, a mi pueblo, y a los que me necesiten.

¡¡Gracias!! A todos y !! Hasta siempre!!

Iluminada Regateiro Suárez, ex jueza de Paz de Alhaurín de la Torre