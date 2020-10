El Copo. A Jack, amigo

Querido Jack:

Valgan estas líneas de desahogo ante la incertidumbre que asola a este país nuestro que parece caminar a un precipicio.

Sigo autoconfinado en esta maravillosa playa donde la lluvia ha hecho hoy acto de presencia y la temperatura ha bajado de manera suave, aunque ya ando preparando los bártulos para regresar a Málaga, “la ciudad que todo lo acoge y todo lo silencia”.

El motivo de estas letras es confesar ante ti que estoy realmente preocupado por el “bicho” que sigue al acecho y dispuesto a seguir dándonos la tabarra en cuanto nos descuidemos un poquito más de la cuenta, es por ello que prefiero este oasis de náufrago y la compañía de compañera e hija al bullicio de la gran ciudad y a los anónimos portadores de mascarillas.

La “actividad” política antepone, según mi punto de vista, la pérfida sutileza del poder a la sencilla actividad de servicio a la ciudadanía. Y no salvo a ningún colectivo político de ello.

Me parece una tragicomedia el uso bananero de la palabra, el insulto a la inteligencia, anteponer los intereses propios al don de la vida, la mentira, la batalla de Madrid, los comisarios “Villarejo”, etc., que a veces pienso lo mal que tuvimos que hacerlo aquellos que dimos un paso al frente en aquel año de 1977 para vivir esta cruda realidad que me asola.

Querido Jack, me queda poco tiempo de estancia en este mundo, ya ves: uno o dos años, no más, y creo que lo mejor es “pasar” de todo. Por ello, lo mejor sería dedicar este lapso de tiempo a ver fútbol, tomar un güisqui, escribir un poema o un “copo” y poco más, tal vez sorber un güisqui de vez en cuando.

Abrazos, amigo. Suerte y paz.