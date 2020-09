“España tiene muy buenos investigadores en cáncer, pero sin recursos para investigar”

Con motivo del Día Mundial de la Investigación en Cáncer (WCRD en sus siglas en inglés), que cada año tiene lugar el 24 de septiembre, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha organizado unos diálogos con investigadores oncológicos de primer nivel para analizar cómo está afectando el impacto de la COVID-19 a la investigación en cáncer en España.

Durante el acto, moderado por la periodista Purificación Beltrán, investigadores de la talla del Dr. Mariano Barbacid o el Dr. Josep Tabernero, así como la investigadora predoctoral Belén Pastor, junto a la Dra. Isabel Orbe, directora de general de la Fundación Científica de la AECC, han advertido sobre las consecuencias que puede tener para el entorno científico y para el paciente la paralización de la investigación en cáncer.

La retención de talento y los retos en investigación

Además, los participantes han aportado su visión sobre si en España se fomenta y se retiene el talento científico, así como los retos a los que se enfrenta el país en investigación.

El Dr. Mariano Barbacid, Jefe de Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), ha dado su visión sobre cómo ha afectado el coronavirus a la investigación en cáncer y cómo España necesita impulsar la I+D+I, apuntando que “la COVID-19 ha evidenciado que tenemos que invertir en salud… hemos podido comprobar que contamos con sanitarios muy buenos pero el sistema sanitario, a pesar de lo que creíamos, no lo es. Esto mismo ocurre en investigación, tenemos muy buenos investigadores, pero ¿de qué nos sirve si no cuentan con los recursos adecuados? La investigación ha disminuido en los últimos 10 años y no se ha recuperado desde entonces. Como mínimo, tendría que haber un incremento del 15% anual durante 5 años para volver a donde estábamos en 2010”. El Dr. Barbacid señala que sólo el 14% de los fondos que recibe para su proyecto proceden del Estado, el “resto son ONG fondos europeos y empresas farmacéuticas”.

Cada día mueren en España 300 personas por cáncer y solo con la investigación se puede reducir esta cifra. La AECC, en su compromiso firme por la investigación, conscientes de que la investigación salva vidas y que, por este motivo, esta no puede parar, es la entidad privada que más proyectos tiene investigando el cáncer: actualmente un total de 380, con una implicación de más de 1.000 investigadores que reciben una dotación de más de 70M€.

La Dra. Isabel Orbe, directora general de la Fundación Científica de la AECC, ha explicado por qué es importante no dejar de investigar y ha hablado de los retos de investigación a los que se enfrenta España dentro del marco europeo, señalando que “nuestro país tiene que apostar más por el I+D+i para poder ser competitivos en Europa. Los investigadores deben tener un entorno adecuado para poder realizar su trabajo y esto sólo se consigue con un Plan Nacional de Investigación en Cáncer que incluya fondos, pero también una estrategia clara para la investigación en cáncer porque de ello depende la vida de cientos de miles de personas”. Isabel Orbe señaló que la AECC no ha paralizado su actividad para impulsar la investigación y que es ya la organización que apoya a más investigadores en cáncer con un número superior a 1.000.

Debido a la COVID-19, la investigación en cáncer se ha paralizado, pudiendo repercutir en ensayos clínicos, en líneas de investigación incipientes, en nuevos proyectos o en la financiación. El Dr. Josep Tabernero, director del Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO) y jefe de servicio de Oncología Médica del hospital Vall d’Hebron, ha señalado en este sentido que “a día de hoy, los centros siguen ocupados por pacientes afectos de COVID y los ensayos clínicos de todas las áreas, incluido el cáncer, casi se paralizaron, aunque algunos centros han vuelto a retomar esta actividad. Pero no olvidemos que hay otra pandemia, una enfermedad que se llama cáncer y si España no reorienta la estrategia en investigación, los fondos destinados a investigar el cáncer disminuirán y no se podrá avanzar en la prevención de esta enfermedad y en un mejor diagnóstico y tratamiento de la misma”. En el caso del VHIO, “la financiación estructural, es sólo un 5% de fondos de la administración, en nuestro caso sólo de la Generalitat de Catalunya, y el 95% restante es de fondos competitivos privado de fundaciones y también de convocatorias públicas y ensayos clínicos”.

Otro de los aspectos más preocupantes que se han puesto sobre la mesa de estos diálogos AECC, es cómo puede afectar la crisis de la COVID-19 a los jóvenes científicos y qué debería hacer España para retener el talento. En este sentido, Belén Pastor, investigadora del Instituto Valenciano de Oncología (IVO) que cuenta con una “Ayuda Predoctoral AECC”, ha destacado que “a los investigadores jóvenes nos dicen desde que empezamos que la investigación cuesta porque es difícil conseguir apoyo. Gracias a la AECC he conseguido una ayuda para continuar con mi tesis, pero no tenemos financiación para el proyecto, por lo que no podemos continuar investigando. Con la llegada de la COVID-19 en el IVO la investigación en cáncer paró por completo y, a día de hoy, aun no nos hemos recuperado por completo, y no hay mucha esperanza de que nos inyecten fondos”.

El apoyo social, más importante que nunca para seguir investigando

Además, la AECC en Málaga ha celebrado su tradicional cuestación un año más, recaudando fondos para continuar impulsando proyectos de investigación en cáncer. El año pasado, la sede provincial de Málaga, incluyendo el Premio carmen Lavigne Hinojosa, aportó casi 200.000€ para la investigación.

En esta edición, debido a la situación actual de pandemia y, cumpliendo con todas las medidas de seguridad que marcan las autoridades sanitarias, la cuestación ha sido principalmente digital, limitándose las mesas físicas a unos 20 municipios de la provincia y, principalmente, donde se encuentran las sedes locales de AECC Málaga: Marbella, Fuengirola, Mijas, Benalmádena, Torremolinos, Coín, Alhaurín de la Torre, Rincón de la Victoria, Nerja o Antequera, el día 23 de septiembre.

En cuanto a la versión digital, la población de Málaga puede colaborar en la lucha contra el cáncer desde el día 23 de septiembre hasta el 1 de octubre, a través del enlace https://yoayudo.aecc.es/huchadigital/2000321600

En medio de esta situación de pandemia, la colaboración y el apoyo de toda la sociedad civil es más importante que nunca. La investigación salva vidas y gracias al apoyo de la población, la AECC continúa impulsando la investigación en cáncer para que esta no pare.

Un acto internacional con foco en la investigación colaborativa

Por la tarde, y siempre dentro de los actos conmemorativos del Día Mundial de la Investigación en Cáncer (WCRD en sus siglas en inglés), la AECC organizará un acto internacional presidido por Su Majestad la Reina, como presidenta de Honor con carácter permanente de la AECC y de la Fundación Científica AECC. En este acto, que se puede seguir vía streaming a través de este link, la comunidad científica internacional debatirá, no sólo cómo afecta esta pandemia a la investigación en cáncer, sino la necesidad de impulsar la investigación colaborativa internacional.

La AECC, 67 años de experiencia en la lucha contra el cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) es la entidad de referencia en la lucha contra el cáncer desde hace 66 años. Dedica sus esfuerzos a mostrar la realidad del cáncer en España, detectar áreas de mejora y poner en marcha un proceso de transformación social que permita corregirlas para obtener un abordaje del cáncer integral y multidisciplinar. En su ADN está estar al lado de las personas por lo que su trabajo también se orienta a ayudarlas a prevenir el cáncer; estar con ellas y sus familias durante todo el proceso de la enfermedad si se lo diagnostican; y mejorar su futuro con el impulso a la investigación oncológica. En este sentido, a través de su Fundación Científica, la AECC aglutina la demanda social de investigación contra el cáncer, financiando por concurso público programas de investigación científica oncológica de calidad. Hoy en día, es la entidad social y privada que más fondos destina a investigar el cáncer. Hoy en día, es la entidad social y privada que más fondos destina a investigar el cáncer: 70M€ en 380 proyectos de investigación.

La Asociación integra a pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales que trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas afectadas y financiar proyectos de investigación oncológica que permitirán un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer. Estructurada en 52 Sedes Provinciales, y presente en más de 2.000 localidades españolas, cuenta con casi 30.000 personas voluntarias, más de 454.000 socios y 1.007 profesionales.

Durante el 2019, la Asociación Española Contra el Cáncer ha atendido a 318.264 personas afectadas por la enfermedad.

Sobre el World Cancer Research Day

Designado oficialmente en 2016, el World Cancer Research Day (WCRD) se creó para apoyar el objetivo general de la Declaración Mundial sobre el Cáncer de 2013, que pedía reducciones en las muertes prematuras por cáncer, así como mejoras en la calidad de vida y en el índice de supervivencia de la enfermedad.

La Declaración Mundial para la Investigación del Cáncer tiene como objetivo promover un progreso más rápido para derrotar al cáncer mediante la coordinación de la investigación entre socios globales así como en la construcción de unos fondos mundiales para la investigación en cáncer. WCRD es el primer objetivo de la Declaración.

Esta iniciativa global está siendo coordinada conjuntamente por 10 organizaciones: American Association for Cancer Research (AACR), American Society of Clinical Oncology (ASCO), Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Associazione Italiana per la Recerca sul Cancro (AIRC), Cancer Research UK (CRUK), Asociación Europea para la Investigación del Cáncer (EACR), Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), Institutos Nacionales de Salud (NIH) - Instituto Nacional del Cáncer (NCI), y Unión para el Control Internacional del Cáncer (UICC).

El Día Mundial de la Investigación del Cáncer (WCRD) es una iniciativa internacional liderada por la Asociación Española Contra el Cáncer y apoyada por 89 entidades, más de 12.000 investigadores y casi 600.000 personas en todo el mundo.