El Copo. Sálvese el que pueda

Tal vez, no lo sé a ciencia cierta, fue muy rápida salir del estado de alarma aprobado por el Congreso de los Diputados y “maricón” el último, que decía la chavalería de mi tiempo, cuando se iniciaba una carrera sin un final determinado.

En fin, algunos y sus femeninos creyeron que esto del bicho había finalizado y se lanzaron, con cinta métrica y uniendo codos, al tiempo que portaban mascarillas, a pasarse un verano feliz de copas, sol, mar y monte.

El Alto Mando -con Sánchez, Illa y Simón al frente- dejaron toda la responsabilidad en Revilla y demás presidentes de Comunidades para que ellos y ellas resolvieran los problemas que pudieran aparecer.

Todos a una, y cada quisque por su parte, iniciaron la tarea de ir frenando los pequeños, medianos y grandes brotes del “bichillo de marras”; pero el tal, cada vez más chulo y crecido, se introducía por cualquier boquetillo de nada e iniciaba un racimo de nuevos contagiados.

Ayuso, la presi de la Comunidad de Madrid, ha cantado la gallina y ha aceptado que esto va peor de lo que Sánchez cree; tan mal va que han quedado los dos “expertos” el lunes para ver la forma de arreglar el desaguisado comunitario.

Mientras tanto los rusos andan espiando una vacuna que se está fabricando en Galicia y que era nuestra única esperanza, porque de Trump no me fío un pelo de los cuatro que me quedan.

En el uso pleno de mis facultades mentales, aguantaré lo que pueda en esta esquina de Europa donde el viento, hoy más que nunca, silba nácar.