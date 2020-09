Aplazado el concierto del 18 de septiembre al 19

Debido a la previsión meteorológica, el ciclo "Mujeres Concertadas" pasa a celebrarse en una única fecha, el 19 de septiembre. El concierto de "Four Women Quartet", previsto para el viernes 18 inicialmente, pasa a celebrarse el sábado 19, de forma previa al de "Suzette and more". Todas las entradas adquiridas son válidas y la organización reubicará asientos siguiendo el protocolo sanitario, conforme a todas las medidas vigentes.

Las entradas, indistintamente de que correspondan inicialmente al 18 o 19 de septiembre, darán derecho a disfrutar de los dos conciertos.

Las personas que habían adquirido entradas para el viernes 18 y no puedan acudir el sábado 19, podrán ejercer su derecho a que se les devuelva el dinero a partir del lunes 21, en El Portón si compraron en efectivo o en info@mientrada.net si compraron online o con datáfono.

Rogamos disculpen las molestias y agradecemos su comprensión, estamos haciendo todo lo posible por adaptarnos a la diversidad de circunstancias que se nos presentan.