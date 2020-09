Alfombrillas de coche: Por qué y cómo renovarlas

Las alfombrillas de coche lejos de ser un elemento accesorio resultan esenciales para la protección de la tapicería, al suponer una barrera contra la suciedad y la humedad, que pueden llegar a causar considerables daños en el suelo de los vehículos. Por eso conviene renovarlas cuando estén en mal estado, escogiendo siempre modalidades de calidad y que se adapten a la perfección a las características del coche.

¿Por qué hay renovar las alfombrillas de coche?

Las alfombrillas del coche tienen una importante funcionalidad que va más allá de la estética, ya que protegen el tapizado original de los vehículos que es un elemento bastante vulnerable.

Así, suponen un escudo esencial frente a la suciedad, el desgaste y la humedad, particularmente presente en periodos de mal tiempo. Además, si se carece de unas alfombrillas en buen estado, entrar con mucha frecuencia con calzado mojado en el vehículo puede suponer estropear de manera permanente la tapicería.

Pero hay incluso amenazas mayores derivadas de no tener unas alfombrillas adecuadas, ya que si se produce una presencia muy grande de humedad en poco tiempo puede provocar fugas en el suelo del automóvil, aumentando de manera exponencial el riesgo de oxidación, con lo que esto implica.

Por ello no conviene jugársela y es recomendable no estirar el uso de las alfombrillas, o en todo caso preguntar si ha llegado el momento de cambiarlas a profesionales que nos orienten.

¿Cuándo debemos renovar las alfombrillas de coche?

No hay un tiempo preestablecido para la sustitución de las alfombrillas del coche, pero no hay que esperar a que estén tan deterioradas que ya no puedan cumplir su función para cambiarlas. Así, deben renovarse si se observa que están desgastadas, que apenas tienen adherencia y se deslizan mucho, presentan costuras, etc.

Además, las alfombrillas también tienen un importante valor estético, con lo que si están estropeadas inevitablemente afearán el interior del vehículo, mientras que si por contra están en perfecto estado contribuirán a embellecerlo.

