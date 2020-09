La empoderada y maldiciente Sara de Antonio García Velasco

Se dice en la contraportada:

Este es un libro que, por una parte, no pueden dejar de leer los poetas y, menos, las poetas. Por otra, sorprenderá a los novelistas por su originalidad y planteamiento narrativo. Para el público general ofrece un acercamiento al mundo de la literatura en la vida cotidiana, ya que estamos ante una historia singular, cuyas páginas no conforman una novela al uso o al abuso de las que se han escrito siempre. Aunque “para escribir ficción no hay reglas establecidas a prueba de fuego”, estas páginas han pretendido romper estrepitosamente con cualquier regla. Encontraremos poemas pero no son añadidos gratuitos o intercambiables, sino que constituyen los elementos determinantes de la acción narrada o, dicho de otro modo, la acción surge precisamente de los poemas, pues, el personaje principal es una mujer poeta, empoderada, liberal y todo cuanto sucede, por pasiva o activa, está relacionado con sus creaciones. Tradicionalmente, la mujer ha desempeñado un papel secundario como escritora. ¿También en la actualidad y, por tanto, sufrirá Sara Quijano Benavente las consecuencias de sus atrevidos poemas?

Y acaba de aparecer en Amazon, muy seguida de CANTARES DE FLORES NUEVAS, pero escrita con anterioridad y con muchas horas de escritura, revisión y composición de los poemas de Sara Quijano Benavente, pues, para colmo, es periodista y una poeta especializada en la escritura de endecasílabos sáficos. ¡Menuda trabajera me han dado sus dichosos versos! Y no digamos los poemas que se incluyen en el libro como apéndice, del libro CENTAUROS EN LA PLAYA DE ARENAS MOVEDIZAS. Ya me iréis contando lo que os parece.