El Club Triatlón Alhaurín de la Torre ha realizado este fin de semana el reto ‘Alhaurínman’

El Club Triatlón Alhaurín de la Torre no para y ‘Alhaurínman’ es un ejemplo de ello. Este pasado fin de semana, ante la imposibilidad de realizar la prueba Ironman a consecuencia de la pandemia, los deportistas alhaurinos se han inventado un nuevo reto para poner la guinda a un verano lleno de deporte.

La prueba consistió en un intenso entrenamiento con las distancias Ironman y se desarrolló tanto el sábado como el domingo. El sábado, a las 8:00 horas, la salida se hizo desde el paseo marítimo de Torremolinos, donde nadaron 3.800 metros. Acto seguido, cogieron la bicicleta para recorrer 180 kilómetros desde Torremolinos hasta Salobreña y finalizando en Alhaurín de la Torre. Por su parte, el domingo se dedicó a correr. A las 8:00 horas, desde nuestro municipio, los deportistas recorrieron varias vueltas de unos 10 kilómetros hasta completar los 42 que conforman la prueba.

Tal como ha recalcado el club organizador, la prueba consistía en un entrenamiento libre no competitivo donde lo importante era “disfrutar del deporte cumpliendo con todas las medidas de seguridad y de salud”. Asimismo, la organización invitó a participar a cualquier amante del deporte contando finalmente con la presencia del C. D. Albero Team y de deportistas del municipio que no quisieron faltar al reto.

Rafa Moreno y Fran Mora del Club Triatlón Alhaurín de la Torre completaron el reto junto a Iván Triker, deportista alhaurino afincado en Madrid que continúa muy ligado a los triatletas de nuestro municipio. Junto a ellos, el presidente del club organizador, Manuel, y George, participaron en la prueba de nado y de bici. Sobre las dos ruedas también estuvieron Rube y Carlos Claros junto a varios deportistas del C. D. Albero Team. Manuel y Carlos, del Club Triatlón también se animaron a recorrer los kilómetros finales de la prueba celebrada el domingo.