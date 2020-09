El linarense Francisco Heredia gana una emocionante final del Concurso ‘Mirando a la Torre’

En la noche del ayer, sábado, el Auditorio al aire libre de la Finca Municipal El Portón fue el singular escenario de la final del Concurso de Cante ‘Mirando a la Torre’, que cumplía nada menos que cuarenta ediciones ininterrumpidas y ha sido el gran evento de la Peña Flamenca Torre del Cante en este año, ya que el festival de junio tuvo que ser suspendido por la crisis sanitaria del Covid-19. Precisamente, la sede escogida para el evento de anoche tenía como objetivo garantizar todas las medidas higiénico-sanitarias y de seguridad a las que obligan las autoridades, debido a la pandemia, y la separación de los espectadores, algo que no habría sido posible en el salón de actos de la entidad organizadora.

Finalmente, y tras una ardua discusión del jurado, el concurso se lo adjudicó el cantaor linarense Francisco Heredia, quien se impuso al resto de artistas en una emocionante y reñida noche de flamenco, en el que los cuatro sacaron lo mejor de sí mismos.

Fue, sin duda, una final muy atípica, pero en la que, pese a las restricciones de aforo y demás, no faltó de nada para una velada inolvidable: cuatro finalistas de muy alta calidad; moda flamenca malagueña con sello de Alhaurín de la Torre; el baile del cuadro flamenco de Luisa Chicano, con Antonio Soto al toque, y, especialmente, dos momentos muy emotivos, como fueron el entrañable recuerdo para el peñista Ricardo García ‘Ricky’, fallecido recientemente, y la imposición de la medalla de oro de la peña y merecido homenaje a Ildefonso Espínola, quien fuera presidente de la entidad y uno de los que más luchó para que el festival Torre del Cante no se perdiera a mediados de los años 90. También se produjo un recuerdo muy especial para Paco Acosta, expresidente y Hijo Adoptivo de la Villa, quien, por motivos de salud, no pudo asistir.

El acto, organizado por la Peña Flamenca Torre del Cante, con la colaboración del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, fue presentado por el segundo teniente de alcalde, Manuel López, y los miembros del jurado fueron María Donaire, Isaac Santana y Antonio Maldonado. No faltaron el alcalde, Joaquín Villanova; el concejal de Cultura, Andrés García; un grupo de ediles de la Corporación y numerosos peñistas, entre los que se encontraba el presidente Antonio Donarie. La noche comenzó con una proyección donde se visualizaban imágenes de Ricardo García, quien fue veterano socio y presidente del jurado del Concurso ‘Mirando a la Torre’. Fue un emotivo homenaje que finalizó con un gran aplauso por parte de todos los asistentes.

Poco después, comenzó el turno de las actuaciones de los finalistas. El primero de ellos fue Francisco Heredia de Linares, luego ganador; la segunda, Rocío Fantova de Puerto Real, el tercero Raúl Alcántara ‘El Troya’, de Moriles y el último, Antonio Hayas ‘El Jaro’, de Cañete de las Torres. Dos de los artistas tuvieron toque del guitarrista oficial, Ismael Rueda, quien también amenizó el pase de moda flamenca. Por si fuera poco, el público pudo disfrutar de la artista invitada Luisa Chicano y su cuadro flamenco, pura potencia y energía.

Además, se celebró un completo desfile de moda flamenca a cargo de IVM Agencia de Modelos, donde se vieron algunos de los mejores diseños, desde clásicos hasta vanguardistas, de las alhaurinas Verónica Núñez y Ada Gutiérrez. Hasta 13 jóvenes de varias edades de la academia de Iraya Villalba desfilaron por las tablas de El Portón.

El concejal de Cultura afirmó que no habían querido dejar atrás este concurso, que debería haberse realizado hace unos meses, pero que como consecuencia de la crisis sanitaria, no pudo celebrarse. Además, hizo hincapié en seguir apostando por el cante hondo como una forma de cultura: “El flamenco es nuestro sello de identidad pero, como viene sucediendo en todos los ámbitos culturales y artísticos del país, se está viendo seriamente afectado durante esta dura etapa”, apuntó.