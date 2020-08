Joaquín Villanova: “La seguridad ciudadana está garantizada al 100% en Alhaurín de la Torre”

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ha asegurado tajantemente que la seguridad ciudadana está garantizada al 100% en el municipio, a pesar de los casos de coronavirus detectados en la plantilla de la Policía Local, que obligó este fin de semana a cerrar la Jefatura y suspender los servicios de patrulla del cuerpo municipal. El regidor, a propósito de las informaciones publicadas en el día de hoy, lanza un llamamiento a la calma y quiere agradecer tanto a la Subdelegación del Gobierno en Málaga como a la Comandancia de la Guardia Civil que accedieran a redoblar su presencia con varios agentes más desde la madrugada del sábado 22 y entretanto se restablece la normalidad en la actividad de la Jefatura de la Policía Local. Villanova subraya que a lo largo de esta semana, las dependencias policiales irán reabriendo parcial y progresivamente en la medida en que los funcionarios se vayan reincorporando, conforme superen el periodo de cuarentena que establece Vigilancia Sanitaria de la Junta de Andalucía desde que dieran negativo en los correspondientes PCR.

En estos momentos, son 5 los agentes del cuerpo municipal afectados -no están hospitalizados-, mientras que el resto permanece en cuarentena para no poner en riesgo su salud y la de la ciudadanía. Por ello, durante los próximos días, algunos de los funcionarios volverán a su puesto de trabajo, si bien la totalidad de la plantilla aún tardará unos días más en hacerlo. “Se recuperará el servicio de forma paulatina y progresiva y mientras tanto, contamos con la inestimable ayuda de las Fuerzas de Seguridad del Estado, la Guardia Civil, que está ocupándose de la seguridad ciudadana en Alhaurín de la Torre de forma encomiable. Este pasado fin de semana no ha habido ningún tipo de incidencia. Además, cabe la posibilidad de contar con agentes de policía de otros municipios y, de hecho, estamos a punto de firmar un convenio con el Ayuntamiento de Torremolinos para propiciar que se presten refuerzos en casos futuros como este”.

Villanova también ha indicado que el Juzgado de Paz también está cerrado al público desde hoy por la aparición de algún caso entre su personal.

No obstante, el alcalde quiere insistir en su mensaje de calma y tranquilidad: “Esto es una situación totalmente excepcional y que nunca había ocurrido hasta ahora, ni siquiera durante el confinamiento de la pasada primavera, pero a estos problemas de tipo excepcional, hemos buscado una solución excepcional, que nos ha permitido garantizar la seguridad. La ayuda puntual de la Subdelegación del Gobierno demuestra las excelentes relaciones que existen con las distintas administraciones”.

El mandatario asegura estar en permanente contacto con las autoridades sanitarias para que se establezcan todos y cada uno de los estrictos protocolos de control, seguimiento y evolución de los afectados, a los que desea una pronta recuperación, así como para incrementar las acciones y medidas de de higiene y limpieza, especialmente en la propia Jefatura y vehículos policiales, en los que se ha llevado a cabo un tratamiento a fondo.