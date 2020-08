La música en directo continúa en septiembre en El Portón con el ciclo 'Mujeres concertadas'

El auditorio de la Finca El Portón de Alhaurín de la Torre será escenario el fin de semana del 18 y 19 de septiembre del ciclo 'Mujeres concertas', un díptico de conciertos que servirá para reivindicar el talento femenino en géneros como el jazz, el swing, el soul o el blues. El concejal de Cultura, Andrés García, y la técnica del área, Antonia Cordero, presentaron este programa musical, que celebra su primera edición y que, como en el resto de espectáculos de este verano, se desarrollará con todas las medidas de seguridad, higiene y distanciamiento social.

En ambos casos, las entradas ya están a la venta a un precio de 5 euros y pueden adquirirse en las propias oficinas de El Portón y de forma 'on line' a través del portal www.mientrada.net.

FOUR WOMAN QUARTET, 18 DE SEPTIEMBRE

La primera de las actuaciones será a el viernes 18 a las 21,30 horas a cargo de la formación Four Woman Quartet. Esta banda reúne a cutro músicas de diversas andaduras, entre el clásico, 'jazz manouche', swing, blues y jazz contemporáneo. En febrero de 2019 estrenaron su espectáculo 'Una historia de mujeres en el Jazz', una propuesta impulsada por la cantante Natalia Ruciero y poco después presentarían un disco con el mismo nombre grabado con el sello Blue Asteroid, que recoge algunos de los temas más emblemáticos del proyecto. El cuarteto ha sonado en diversas salas y festivales de Sevilla, Huelva y Cádiz, presentando su propuesta con una exitosa acogida por parte del gran público. (Más información y venta de entradas AQUÍ).

SUZETTE & MORE, 19 DE SEPTIEMBRE

Al día siguiente, sábado 19, a la misma hora, actuará la banda Suzette & More. Neoyorquina, de ascendencia puertoriqueña, y afincada en la Costa del Sol desde su niñez Suzette Moncrief comenzó como

cantante con la Lito Blues Band, y más tarde, además de formar su propia banda, Southern Cats, ha trabajado con otras formaciones interpretando jazz, soul, funk, r&b, etc. Suzette & More es el 'sumum' de su carrera como cantante, donde el alma de sus vivencias escénicas se verá bien cobijada en el recuerdo de cada momento vivido y la emoción de lo que queda por vivir . Suzette es brío y arrojo ante el público que se rinde a su poder enigmático en el escenario, ella es la energía hecha espectáculo. Nos traerá su nuevo proyecto “Suzette & More” con el espectáculo “Beat of Love”. Una formación a septeto repleta de fuerza y potencia que hará un recorrido por grandes temas del Rhythm and Blues, Funk y Rock. (Más información y venta de entradas AQUÍ).

El cartel de este ciclo ha sido elaborado por el pintor José Antonio Diazdel, habitual diseñador de los cuadros de presentación del Portón del Jazz, el emblemático festival que este año no se ha podido celebrar debido a la pandemia del coronavirus. En este sentido, Andrés García destacó que con este proyecto se había querido hacer un “guiño” al festival y mantener el vínculo especial de Alhaurín de la Torre con el género. El concejal recordó que para la organización se mantendrán las habituales medidas de seguridad: uso obligatorio de mascarillas, geles desinfectantes, distancia social y un aforo limitado al 50%, más allá de lo que marca incluso la normativa (65%). El inicio de ambos espectáculos es a las 21,30 horas, si bien la Finca El Portón abrirá sus puertas a las ocho de la tarde para que los asistentes puedan disfrutar de los jardines y del servicio de bar y terraza.