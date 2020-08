¿Qué sentido tiene optar por una chimenea eléctrica en Málaga?

Hablamos sobre chimeneas eléctricas y el porqué de instalar una de ellas en nuestras casas de la provincia de Málaga. Sigue leyendo e infórmate.

Porque quedan bien en cualquier espacio

Sin lugar a dudas, los diseños de las chimeneas eléctricas son de tal variedad que pueden servir para decorar prácticamente cualquier espacio que se nos venga a la cabeza, desde una casa de campo en la que primen los elementos que podríamos llamar tradicionales hasta viviendas con una decoración más moderna y rompedora.

De hecho, una de las funciones de las chimeneas eléctricas es precisamente la decorativa, lo que supone que mientras son utilizadas de esta forma tienen un consumo mínimo de energía y, en cambio, las luces led de las que están dotadas simulan a la perfección la combustión de la madera y hay modelos que incluso hacen lo propio con el humo mediante la generación de vapor de agua, por lo que siempre es posible mantener la apariencia de que tenemos un fuego en nuestro hogar aunque realmente no estemos calentándolo.

A este respecto, no podemos dejar de recomendar que se eche un vistazo al amplio catálogo de El Club del Fuego, la tienda especialista en chimeneas eléctricas más importante de España y donde es fácil encontrar justo la que más se adapta a nuestros gustos por un precio muy competitivo, dado que si hay algo que caracteriza a este negocio es su esfuerzo por ofrecer una relación calidad-precio muy por encima de la que ofrecen sus competidores.

Porque son ideales para calentar ocasionalmente nuestro hogar

Como es bien sabido, en la provincia de Málaga hay muy pocos días en los que pueda decirse que hace frío y, en consecuencia, tiene muy poco sentido hacer el desembolso que supone instalar una calefacción central, simplemente, porque prácticamente no vamos a utilizarla.

Por el contrario, las chimeneas eléctricas son muy fáciles y rápidas de instalar, dado que no es necesario dotarlas de conductos de ventilación y basta con empotrarlas en la pared que estimemos oportuno, colgarlas del techo o simplemente colocarlas en el suelo o una estantería para poder disfrutar de ellas.

Además de esto, cuando son utilizadas en el modo calefactor, las chimeneas eléctricas son ideales para calentar nuestro hogar, dado que están dotadas con la potencia suficiente como para caldear estancias de hasta 20 metros cuadrados y cuentan con un ventilador para conseguir que el calor se distribuya rápidamente por toda la habitación en la que estén instaladas.

Es decir, que optar por una chimenea eléctrica es el mejor modo de tener una calefacción eficiente en nuestro hogar sin tener que optar por otras opciones que, desde luego, son más caras y poco útiles en la provincia de Málaga.

Porque son cómodas y limpias

Por si lo dicho hasta ahora fuera poco, a todo ello hay que añadirle el hecho de que hablar de chimeneas eléctricas es equivalente a hacerlo de no tener que preocuparnos por almacenar un combustible que no necesitan o de despreocuparnos de ese mantenimiento que es indispensable en otros métodos de calentar nuestro hogar, por no extendernos con los ejemplos más de lo necesario.

En consecuencia, puede decirse que las chimeneas eléctricas son mucho más cómodas que las tradicionales y la calefacción central, dado que el hecho de que no nos tengamos que procurar de leña u otro combustible nos libera de un buen número de preocupaciones y porque la ausencia de necesidad de mantenerlas nos permite poder usarlas año tras año sin temer por nuestra seguridad.

Pero además, la ausencia de combustión que va asociada a las chimeneas eléctricas hace que no generen hollín, ceniza y humo, por lo que no podemos decir otra cosa que no sea que son mucho más limpias que otras formas de calefacción.

Así pues, de lo que hablamos es de una de las mejores opciones para decorar nuestro hogar y, al mismo tiempo, obtener la posibilidad de calentarlo las pocas veces que el clima malagueño lo requiera, por lo que pensamos que considerar la compra de una chimenea eléctrica es una excelente idea para cualquier malagueño que se precie.