Todo lo que necesitas saber si quieres empezar a cuidar tu alimentación

Son muchas las cosas que uno puede empezar a hacer para cuidar la salud. En este sentido, la alimentación juega un rol fundamental, razón por la cual es tan importante prestarle atención a las cosas que ingerimos y en qué medidas lo hacemos. Si has notado cierto desequilibrio en tu dieta y te gustaría poder organizarte para mejorar tu alimentación, aquí te brindamos algunos datos y consejos que podrían serte de mucha utilidad.

Una dieta equilibrada

Para poder comenzar a comer de manera más saludable hay algunos tips básicos a los que podríamos prestarles atención, como preparar una dieta variada, ingerir verduras y frutas frescas, beber las cantidades recomendadas de agua, y prestar atención a cuánto se ingiere de cada cosa. Sin embargo, para poder contar con una dieta que resulte acorde a tus necesidades, es de suma importancia que te pongas en contacto con un nutricionista en Málaga. Tal vez te preguntes cuál es la diferencia, si investigar un poco en internet no podría ser suficiente para que sepas qué comer y qué no.

Lo cierto es que la diferencia entre hacer una cosa u otra es muy notoria. En primer lugar, porque solo un especialista tiene los conocimientos para poder asesorarte en esta materia, mientras que en internet probablemente encuentres información de lo más variada, y si bien esto no es necesariamente malo, es importante tener en cuenta que no todas las dietas se adaptan a todas las personas. Al acudir a un médico nutricionista, la dieta estará fundamentalmente diseñada según tu organismo. Esto significa que el médico se fijará en posibles deficiencias o faltas vitamínicas, con el objetivo de reforzarlas; en tu masa corporal; en si tienes colesterol o alguna enfermedad condicionante, como la diabetes; entre otros factores.

La búsqueda de un profesional

Las razones por las que alguien busca modificar su dieta pueden ser muy variadas. En ocasiones, la salud se encuentra gravemente condicionada por lo que se ingiere, y en esos casos es importante que intervenga un profesional de la nutrición de manera inmediata. Sin embargo, también existen otros escenarios en los cuales se puede requerir de la ayuda de un profesional, sin que se trate de algo grave necesariamente. Un dietista, por ejemplo, es una persona que también trabaja con la alimentación, aunque a diferencia del nutricionista se ocupa específicamente de planificar dietas y del acto de comer en sí mismo.

En otras palabras, un dietista es quien podría ayudarte a reorganizar tus hábitos alimenticios, incorporar nuevos, adaptarlos a tu rutina diaria, y saber qué tipo de dieta será la más adecuada para cumplir con un objetivo en particular, como perder peso. En estos casos en particular resulta de suma importancia ser asesorado por un profesional, ya que de otro modo podría terminar siendo peligroso. Muchas veces se pierde de vista el hecho de que la propia salud y, particularmente, la alimentación es un factor al que hay que prestarle atención y con el cual no se debería jugar ni tomarse a la ligera. Una dieta equivocada podría ser muy perjudicial para tu organismo, y cuando el motivo principal por el cual se la realiza es perder peso la intervención de un profesional es la mejor garantía de que esta sea efectiva.

Además, si fuera necesario volver a modificar la dieta o continuar intentando con otras, el profesional en cuestión conocerá la manera de hacer la transición de manera paulatina, sin afectar al metabolismo ni generar un efecto indeseado en él. Por el mismo motivo, también podría ser recomendable acudir a un experto en coaching nutricional. En este caso, no se trata de un profesional que te preparará una dieta, sino de uno que te ayudará a identificar aquellos obstáculos que te limitan a la hora de llevar una alimentación saludable, qué actividades podrías incorporar en tu rutina para mejorar tu estado físico, qué emociones podrían estar interviniendo en el modo en el que te alimentas.

Es decir, es una especie de guía que te brinda asesoramiento para poder seguir una dieta prescripta por el dietista o por el nutricionista. No todas las personas tienen una buena relación con la comida, y si es tu caso, modificar esto será elemental para poder seguir una dieta acorde a tus necesidades sin que resulte en algo traumático. De a poco, podrás ir detectando aquellos hábitos que te perjudican, y alimentarte de manera saludable. Verás que con el transcurso de los meses notarás una gran diferencia.