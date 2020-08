El Copo. Camino de septiembre

España se pone a la cabeza europea “per cápita” de brotes, rebrotes, contagiados y muertos por el tristemente famoso coronavirus.

Tenemos un tufo que apesta y es por ello que nos ponen en cuarentena los países “hermanos” ante el canguelo que les da todo aquello que huele a hispano; pero no es por esta situación por la que ha salido Pedro Sánchez de la mosquitera Doñana a darnos consejos, sino para defender a su primo hermano Iglesias por el escrache que dicen ha recibido por tierras de don Pelayo, “jarabe de palo” le llamaba el vicepresidente 2º.

Nos acercamos al temido septiembre, le llamo mes del alcanfor por aquello de que sacamos de armarios y baúles prendas de vestir guardadas con esmero.

Este septiembre se acerca con ganas de hacer la puñeta a tirios y troyanos, o sea, a todo ser viviente: desde los de la más tierna infancia hasta los pocos ancianos que sobrevivimos a la primera tarascada de la Covi-19.

¿Volveremos a los balcones? He ahí la pregunta clave, yo, en mi ignorancia, creo que sí. ¿Volverán los niños a los colegios?, creo que lo van a tener muy difícil, entre otras causas porque los docentes no son sanitarios y estos, los sanitarios, no son docentes como queda demostrado por las enrevesadas explicaciones dadas sobre el bichillo.

Pero si la chiquillería no va al “cole”, los papis y mamis no pueden ir a ganarse el pan con el sudor de la frente.

En fin, tenemos a Simón, Illa y al ministro de Universidades para que solucionen la temida catástrofe.